"Найулюбленіша": дружина Бориса Джонсона показалася у сукні української дизайнерки. Фото

Тетяна Сухачова 15 серпня, 09:35

Здається, за останні кілька років не лише експрем’єр Великої Британії Борис Джонсон пройнявся любов’ю до України. Його дружина Керрі поповнила свій гардероб щонайменше одним вбранням Made in UA.

Сукню від дизайнерки Ельвіри Гасанової благовірна посадовця продемонструвала у сторіс свого Instagram.

"Моя найулюбленіша сукня з усіх. Від чудового українського бренду Gasanova", – написала вона.

Дружина Бориса Джонсона Керрі

36-річна Керрі у вбранні українського бренда

скрін з Instagram

Як відомо, Керрі є третьою дружиною Джонсона. У пари троє спільних дітей, а також колишній прем’єр-міністр має щонайменше 5 нащадків від попередніх шлюбів.

Нагадаємо, пара побралася у 2021-му, але весілля відбулося через рік. До речі, святкову сукню Керрі вирішила не купувати, а орендувати, за що заплатила лише 30 доларів.

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