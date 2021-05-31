Позичена сукня та відкладений медовий місяць: подробиці про весілля 56-річного прем'єра Джонсона

Британський прем'єр Борис Джонсон днями одружився з матір'ю свого 1-річного сина, Керрі Сімондс. Жінка взяла прізвище політика і стала Керрі Джонсон.

Вінчалися закохані в Вестмінстерському соборі, але на пишне свято вирішили грошей не тринькати.

Про сукню нареченої та плани щодо медового місяця повідомляє The Daily Mail.

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До вівтаря 33-річна Керрі сходила в платті від Christos Costarellos. Коштує воно 4 тисячі доларів, але економна наречена вбрання не купувала, а взяла напрокат, заплативши лише 64 долари за добу.

Невеличку вечірку для рідних та друзів молодят влаштували просто у дворі помешкання прем'єра на Даунінг-стріт. А весільну подорож Джонсони вирішили відкласти на 2022-ий рік, адже зараз, під час пандемії COVID-19, прем'єр не може залишити свій бойовий пост.

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Нагадаємо, і Керрі, і Борис минулої весни перехворіли на коронавірус. Причому жінка перенесла COVID якраз під час вагітності. Малюк пари, якого назвали Вілфред Лоурі Ніколас, з'явився на світ дещо передчасно, але цілком здоровим.

Як відомо, в Джонсонів є ще одне спільне "дитя": песик Ділін, узятий із притулку.