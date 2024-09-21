10 років: дружина Федорова романтичними фото привітала його з олов'яним весіллям

Юлія Леськова 21 вересня, 13:53
Михайло Федоров з дружиною позують для фото
Фото з Instagram Анастасії Федорової

Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова привітала його з річницею шлюбу та показала спільні атмосферні фото.

"10 років шлюбу. З річницею, коханий", - написала Анастасія.

Михайло Федоров з дружиною

У подружжя є 7-річна донечка Марія


Михайло Федоров з дружиною на фото
Свою донечку Настя ніжно називає "Абрикоскою"
Дружина Михайла Федорова посміхається на фото
Фото з Instagram Анастасії Федорової
Анастасія якось зізналася, що вважала себе чайлд-фрі та фемелі-фрі, поки не зустріла свою людину

Анастасія якось зізналася, що вважала себе чайлд-фрі та фемелі-фрі, поки не зустріла "свою людину"

Михайло Федоров цілує дружину на фото

Дружина міністра частенько показує фото з чоловіком

Михайло Федоров також привітав кохану з річницею та поділився спогадами про перші побачення.

"Вчора була 10-та річниця нашого одруження. Зупинилися на вечір у цьому безкінечному потоці, щоб зберегти момент. Дружина постійно згадує наші перші побачення, коли вона одягнена в плаття, гарна, центр Запоріжжя, а я з 2-літровою колою та великою пачкою чипсів. Але стільки справжніх викликів, які ми здолали протягом цих років, вистачить для фільму на Netflix. Люблю тебе. Йдемо вперед. Відкриваємо нове десятиріччя", - написав міністр цифрової трансформації.

Нагадаємо, якось Анастасія Федорова розповіла, секрет міцних стосунків полягає в тому, аби не втрачати "вогник".

До речі, щороку подружжя вітає одне одного з річницею спільними фото.

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