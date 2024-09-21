10 років: дружина Федорова романтичними фото привітала його з олов'яним весіллям
Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова привітала його з річницею шлюбу та показала спільні атмосферні фото.
"10 років шлюбу. З річницею, коханий", - написала Анастасія.
Михайло Федоров також привітав кохану з річницею та поділився спогадами про перші побачення.
"Вчора була 10-та річниця нашого одруження. Зупинилися на вечір у цьому безкінечному потоці, щоб зберегти момент. Дружина постійно згадує наші перші побачення, коли вона одягнена в плаття, гарна, центр Запоріжжя, а я з 2-літровою колою та великою пачкою чипсів. Але стільки справжніх викликів, які ми здолали протягом цих років, вистачить для фільму на Netflix. Люблю тебе. Йдемо вперед. Відкриваємо нове десятиріччя", - написав міністр цифрової трансформації.
Нагадаємо, якось Анастасія Федорова розповіла, секрет міцних стосунків полягає в тому, аби не втрачати "вогник".
До речі, щороку подружжя вітає одне одного з річницею спільними фото.