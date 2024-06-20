"Не втрачати легку їб*нутість": дружина Федорова про секрет міцних стосунків, любов до простої їжі та життя після 30-ти

Анастасія Федорова відповіла на запитання підписників про особисте (і не тільки) життя

Дружина міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова, дизайнерка Анастасія Федорова поспілкувалася з підписниками на цікаві для них теми.

В своєму Instagram 33-річна мама відповіла на запитання щодо харчування, звичок, материнства та успіху міцних стосунків.

На прохоння підписників Федорова перелічила 10 цікавих фактів про себе.

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За словами Анастасії, вона відмовилася від м'яса, мріяла бути журналісткою та любить багато людей поряд із нею.

Анастасія готова відкриватися своїй аудиторії

Заглибившись у тему харчування, Федорова відповіла, з чого складається її раціон.

"Люблю просту свіжу їжу. Не готую щось довге та складне - це можна десь замовити в закладі за бажанням. Моє правило - готовка з моїм втручанням не повинна займати більше 30 хвилин", - зазначила вона.

Тендітна Анастасія дозволяє собі фастфуд, келих вина та солодке

Також дизайнерка розкрила секрет вдалих стосунків із чоловіком та поділилася думками про материнство.

"Є дівчата, які з дитинства мріють вийти заміж та стати мамами, так от, то не був мій сценарій. Я чогось довго думала, що буду чайлд та фемелі фрі. Проте, коли ти зустрічаєш свою людину, то через деякий час настає момент, коли вам обом вже хочеться ще більш глибоких сенсів життя.

Хочеться, щоб кохання мало продовження та власне ім'я, тоді і з'являються діти. До цього треба дійти. Бути готовою. Обов'язково без тиску, бо ніхто окрім тебе не має право вирішувати, коли треба заводити дітей і чи треба взагалі", - відповіла Анастасія.

Федорови виховують 7-річну доньку Марію

"Мені особисто здається, що треба не втрачати ось цю фішку взаємодії так, ніби ви тільки почали зустрічатися. Навіть коли вже багато років разом. Вогник чи легку ї*анутість, як хто назває", - порадила дизайнерка

Крім того, 33-річна Анастасія висловилася щодо життя після 30.

"В мене в оточенні завжди були жінки 30+, 40+ настільки афігенні, красиві, легкі, впевнені в собі та в тому, що хочуть, що я надихалася та розуміла, наскільки вік існує тільки в голові. Всі, хто зі мною знайомі - знають, що я не розділяю тему жартів "після 30-ти розмови хіба що про МРТ", - зазначила вона.

Нагадаємо, 20-го вересня Федорови святкуватимуть 10-ту річницю шлюбу. Кожного року Михайло і Анастасія вітають одне одного милими спільними фото.