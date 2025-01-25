Дружина Монатіка в обтислій сукні з голою спиною пригадала третю вагітність. Фото

Фото з Instagram Ірини Монатік

Дружина співака Дмитра Монатіка, Ірина пригадала свою третю вагітність та у своєму Instagram поділилася кадрами, які наробила у цей період.

Для фотосесії Ірина тоді вдягнула чорну обтислу сукню з голою спиною.

"Архівні фото з особливого періоду 2024 року, коли я була при надії. Фотографуйте важливі моменти свого життя – вони безцінні", - написала Ірина.

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Ірина закликала фотографувати важливі моменти життя Фото Sonia Plakidyuk

До речі, свою третю вагітність Ірина спочатку приховувала Фото Sonia Plakidyuk

До речі, Дмитро та Ірина Монатіки втретє стали батьками у грудні минулого року. У них народився син.

Як відомо, у подружжя є двоє старших синів: 7-річний Платон та 9-річний Данило.