Монатік випадково розсекретив стать майбутньої третьої дитини

Monatik не втримав секрет

Артист Діма Монатік, який незабаром стане батьком утретє, випадково розбовкав стать майбутнього малюка.

У них з дружиною Іриною буде третій син.

Про це музикант і художник розповів, даючи коментар "Ранку у великому місті" на відкритті своєї виставки в ЦУМі. Дмитра запитали, як вони з Іриною повідомили синам про те, що у них буде поповнення, і як хлопці сприйняли новину.

Реклама:

"Вже як дорослим чоловікам. Старший син Даня такий: Да? серйозно? Буде бра... братик?", - випадково оголосив Монатік.

"Буде ще дитина одна у нас.. Окееей, ладно", - продовжив він, на акцентуючи увагу на своєму епікфейлі.

Ірина з Дмитром чекають на третього хлопчика Фото з Instagram Ірини Монатік

"А Платон трішечки спочатку засмутився, бо він дуже хотів бути молодшим, але хвилин через 10 він усе це обдумав і каже: Мам, покажи УЗД! Насправді, ми дуже давно хотіли поповнення в сім'ї... Ми давно над цим працювали, я дуже щасливий", - запевнив Діма.

Також артист наголосив, що дружина народжуватиме в Києві і нікуди не збирається виїжджати.

"Якщо проходити тяжкий час, то разом, якщо щасливе і красиве - то разом. Для того сім'я і створюється, Тому це для нас вже принципове питання", - зазначив MONATIK.

Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Діма з родиною перебував за кордоном. Спочатку він повернувся до Києва сам, а в березні 2023 повернулася і дружина з дітьми.