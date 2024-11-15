Монатік випадково розсекретив стать майбутньої третьої дитини
Артист Діма Монатік, який незабаром стане батьком утретє, випадково розбовкав стать майбутнього малюка.
У них з дружиною Іриною буде третій син.
Про це музикант і художник розповів, даючи коментар "Ранку у великому місті" на відкритті своєї виставки в ЦУМі. Дмитра запитали, як вони з Іриною повідомили синам про те, що у них буде поповнення, і як хлопці сприйняли новину.
"Вже як дорослим чоловікам. Старший син Даня такий: Да? серйозно? Буде бра... братик?", - випадково оголосив Монатік.
"Буде ще дитина одна у нас.. Окееей, ладно", - продовжив він, на акцентуючи увагу на своєму епікфейлі.
"А Платон трішечки спочатку засмутився, бо він дуже хотів бути молодшим, але хвилин через 10 він усе це обдумав і каже: Мам, покажи УЗД! Насправді, ми дуже давно хотіли поповнення в сім'ї... Ми давно над цим працювали, я дуже щасливий", - запевнив Діма.
Також артист наголосив, що дружина народжуватиме в Києві і нікуди не збирається виїжджати.
"Якщо проходити тяжкий час, то разом, якщо щасливе і красиве - то разом. Для того сім'я і створюється, Тому це для нас вже принципове питання", - зазначив MONATIK.
Нагадаємо, на початку повномасштабного вторгнення Діма з родиною перебував за кордоном. Спочатку він повернувся до Києва сам, а в березні 2023 повернулася і дружина з дітьми.
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