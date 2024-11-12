Монатік розказав, чому вони з дружиною вирішили не робити гендер-паті і як сини ставляться до майбутньої появи третьої дитини
Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина, котрі вже незабаром долучаться до лав багатодітних батьків, уже знають стать своєї третьої дитини. Проте від гендер-паті, оголошення в Instagram тощо пара вирішила відмовитися.
Чому, Діма пояснив у "Сніданку 1+1", а ще розказав, як ставляться до майбутнього поповнення в сім'ї сини, 9-річний Данило та 7-річний Платон.
"Для мене завжди народження дітей - це новий етап у житті. Ти доросліший, це новий досвід, це нове життя - воно ж дарує тобі теж нове життя кожен раз", - поділився Монатік.
Іще один хлопчик у них буде або ж дівчинка, Дмитро та Ірина не готові оголошувати на широкий загал.
"Я не те, щоб проти. Це круто, це класно, коли люди збираються (на гендер-паті), отримують такі емоції. Але ми не відчули, що нам це необхідно сьогодні, правда. Прийшли і разом взнали", – розповів 38-річний співак.
Данило та Платон уже дуже чекають на братика чи сестричку. Хоча в молодшого хлопчика спершу були змішані почуття з цього приводу.
"Даня дуже зрадів. Платон трішечки розстроївся, тому що йому подобалося бути наймолодшим у сім'ї. Тепер він розуміє, що він - не наймолодший, але ми пояснили, що це дуже круто - бути самим другим! "Я самий другий", - він завжди каже. Клас, ми це приймаємо, це теж треба вміти. Потім він такий уже: "Я так чекаю, я так чекаю", завжди підходить і каже: "Я дуже чекаю, ну коли вже?". Пацани чекають", - запевнив Монатік.
Нагадаємо, обличчя своїх хлопців артист уперше показав шанувальникам у 2021-му році, включивши кадри з ними до автобіографічного кліпу.
Як відомо, родина Монатіків на момент початку повномасштабного вторгнення перебувала в Іспанії. Ірина з дітьми залишалася за кордоном до березня 2023-го. Зараз Данило та Платон навчаються в одній із київських шкіл.
Справжні професії українських зірок: ким могли б бути Дмитро Монатік, Юлія Саніна, Артем Пивоваров та інші. Тест
Монатік у запальному кліпі зняв своїх синів на тлі сучасного мистецтва. Відео
"Ти - все моє життя": Монатік щемливим віршем привітав вагітну дружину з днем народження
Родина, яка почалася з дружби: щира історія кохання Дмитра Монатіка та його дружини Ірини