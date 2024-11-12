Монатік розказав, чому вони з дружиною вирішили не робити гендер-паті і як сини ставляться до майбутньої появи третьої дитини

Дмитро та Ірина Монатіки чекають на третього малюка Фото з Instagram Монатік

Співак Дмитро Монатік та його дружина Ірина, котрі вже незабаром долучаться до лав багатодітних батьків, уже знають стать своєї третьої дитини. Проте від гендер-паті, оголошення в Instagram тощо пара вирішила відмовитися.

Чому, Діма пояснив у "Сніданку 1+1", а ще розказав, як ставляться до майбутнього поповнення в сім'ї сини, 9-річний Данило та 7-річний Платон.

"Для мене завжди народження дітей - це новий етап у житті. Ти доросліший, це новий досвід, це нове життя - воно ж дарує тобі теж нове життя кожен раз", - поділився Монатік.

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38-річній Ірині вже скоро народжувати

Іще один хлопчик у них буде або ж дівчинка, Дмитро та Ірина не готові оголошувати на широкий загал.

"Я не те, щоб проти. Це круто, це класно, коли люди збираються (на гендер-паті), отримують такі емоції. Але ми не відчули, що нам це необхідно сьогодні, правда. Прийшли і разом взнали", – розповів 38-річний співак.

Данило та Платон уже дуже чекають на братика чи сестричку. Хоча в молодшого хлопчика спершу були змішані почуття з цього приводу.

Данило і Платон готуються стати старшими братами

"Даня дуже зрадів. Платон трішечки розстроївся, тому що йому подобалося бути наймолодшим у сім'ї. Тепер він розуміє, що він - не наймолодший, але ми пояснили, що це дуже круто - бути самим другим! "Я самий другий", - він завжди каже. Клас, ми це приймаємо, це теж треба вміти. Потім він такий уже: "Я так чекаю, я так чекаю", завжди підходить і каже: "Я дуже чекаю, ну коли вже?". Пацани чекають", - запевнив Монатік.

Нагадаємо, обличчя своїх хлопців артист уперше показав шанувальникам у 2021-му році, включивши кадри з ними до автобіографічного кліпу.

Як відомо, родина Монатіків на момент початку повномасштабного вторгнення перебувала в Іспанії. Ірина з дітьми залишалася за кордоном до березня 2023-го. Зараз Данило та Платон навчаються в одній із київських шкіл.