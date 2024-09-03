Вагітна дружина Остапчука в обтислій шкіряній сукні посвітила животиком на Тижні моди

1-го вересня у Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS25, перший з часів повномасштабного вторгнення Тиждень моди.

Серед запрошених зіркових гостей опинилися і шоумен Володимир Остапчук зі своєю дружиною і майбутньою мамою його сина, Катериною.

Катя на 25-му тижні вагітності одягнула обтислу шкіряну сукню і доповнила образ чорною торбинкою Hermes Kelly і взуттям від української дизайнерки Аліни Качоровської.

Підписники Каті занепокоїлися через її лук. Однак, за словами самої Остапчук, шкіряна сукня аж ніяк не заважає їй почувати себе комфортно в особливому стані

Реклама:

Cумка у Каті дуже схожа на Hermes Kelly, яка коштує понад 10 тисяч євро

Майбутня мама з радістю демонструє свій животик

Схоже, турботливі підписники вже втигли занепокоїтися через вагу майбутньої мами (адже за 6 місяців поки Катя набрала лише 1,5 кіло

До речі, у перший день показу Остапчук з дружиною з'являлися на хіднику в інших луках.