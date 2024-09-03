Вагітна дружина Остапчука в обтислій шкіряній сукні посвітила животиком на Тижні моди

Марія Мельник 3 вересня, 12:30

1-го вересня у Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS25, перший з часів повномасштабного вторгнення Тиждень моди.

Серед запрошених зіркових гостей опинилися і шоумен Володимир Остапчук зі своєю дружиною і майбутньою мамою його сина, Катериною.

Катя на 25-му тижні вагітності одягнула обтислу шкіряну сукню і доповнила образ чорною торбинкою Hermes Kelly і взуттям від української дизайнерки Аліни Качоровської.

Остапчук у шкірі на Тижні моди

Підписники Каті занепокоїлися через її лук. Однак, за словами самої Остапчук, шкіряна сукня аж ніяк не заважає їй почувати себе комфортно в особливому стані


Катя Остапчук показалася в одягу українських дизайнерок
Cумка у Каті дуже схожа на Hermes Kelly, яка коштує понад 10 тисяч євро
Майбутня мама з радістю демонструє свій животик

Майбутня мама з радістю демонструє свій животик

Остапчук про розмір свого живота
Схоже, турботливі підписники вже втигли занепокоїтися через вагу майбутньої мами (адже за 6 місяців поки Катя набрала лише 1,5 кіло)

До речі, у перший день показу Остапчук з дружиною з'являлися на хіднику в інших луках.

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