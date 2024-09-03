Вагітна дружина Остапчука в обтислій шкіряній сукні посвітила животиком на Тижні моди
1-го вересня у Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS25, перший з часів повномасштабного вторгнення Тиждень моди.
Серед запрошених зіркових гостей опинилися і шоумен Володимир Остапчук зі своєю дружиною і майбутньою мамою його сина, Катериною.
Катя на 25-му тижні вагітності одягнула обтислу шкіряну сукню і доповнила образ чорною торбинкою Hermes Kelly і взуттям від української дизайнерки Аліни Качоровської.
До речі, у перший день показу Остапчук з дружиною з'являлися на хіднику в інших луках.
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