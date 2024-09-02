Дорофєєва з голим пресом, Нікітюк у нюдовому міні та Остапчук із вагітною дружиною засвітилися на 10-річчі бренду Сільченко

Катя Сільченко із командою бренду The Coat

1-го вересня у Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS25, який увійде в українську історію як перший з часів повномасштабної війни Тиждень моди.

В його рамках відбувся показ The Coat FW24–25, який одночасно ознаменував 10-річчя існування бренду.

Привітати головну дизайнерку Катю Сільченко прийшло чимало зірок та світських персонажів столиці. В об’єктиві фотографів видання Jetsetter показалися Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Марина Арістова, Катерина Осадча, Дмитро Монатік із дружиною Іриною та багато інших.

Телеведуча Маша Єфросиніна обрала для виходу ніжно-бузковий костюм

Надя Дорофєєва посвітила пресом у кроптопі. До речі, коли співачка виходила заміж за ресторатора Мішу Кацуріна, саме Сільченко створила для неї вельон

Музична продюсерка Ірина Горова доповнила образ від The Coat сумочкою Chanel

Катерина Осадча вчора відвідала зірковий променад Сільченко, а сьогодні зранку вже повела сина до школи

Дмитро та Ірина Монатіки, до речі, нині в очікуванні третьої дитини. Подружжя прийшло на показ із квітами

Блогерка Даша Квіткова показала тендітну фігуру у бордовій шкіряній сукні від Сільченко

Леся Нікітюк також у сукні від The Coat посвітила розкішними ногами

Володимир Остапчук та його третя дружина Катя також засвітилися на 10-річчі бренду

Мішель Андраде вбралася у чорний гіпюр

Jerry Heil у строгому костюмі теж засвітилася на показі

Блогерка та співвласниця салонів краси G. Bar Сабіна Мусіна вже багато років дружить із дизайнеркою

Праворуч головна редакторка українського Elle Соня Забуга

Бізнесмен і меценат Гарік Корогодський також відвідав ювілейний показ бренду

"Міс Всесвіт Україна"-2020 Єлизавета Ястремська у денім-луці від Сільченко

Колишня дружина ексдепутата Юрія Арістова, якому через скандальний відпочинок на Мальдівах довелося скласти мандат, Марина також прийшла підтримати дизайнерку

Головна дизайнерка бренду The Coat і зірка вечора Катя Сільченко із нареченим, івентмейкером Сергієм Неклевою

Фото Вальдемара Горлушко

Нагадаємо, раніше Неклева романтично освідчився Сільченко у Софії Київській.