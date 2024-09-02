Дорофєєва з голим пресом, Нікітюк у нюдовому міні та Остапчук із вагітною дружиною засвітилися на 10-річчі бренду Сільченко

1-го вересня у Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS25, який увійде в українську історію як перший з часів повномасштабної війни Тиждень моди.
В його рамках відбувся показ The Coat FW24–25, який одночасно ознаменував 10-річчя існування бренду.
Привітати головну дизайнерку Катю Сільченко прийшло чимало зірок та світських персонажів столиці. Воб’єктиві фотографіввидання Jetsetter показалися Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Марина Арістова, Катерина Осадча, Дмитро Монатік із дружиною Іриною та багато інших.
Телеведуча Маша Єфросиніна обрала для виходу ніжно-бузковий костюм
Надя Дорофєєва посвітила пресом у кроптопі. До речі, коли співачка виходила заміж за ресторатора Мішу Кацуріна, саме Сільченко створила для неї вельон
Музична продюсерка Ірина Горова доповнила образ від The Coat сумочкою Chanel
Катерина Осадча вчора відвідала зірковий променад Сільченко, а сьогодні зранку вже повела сина до школи