Дорофєєва з голим пресом, Нікітюк у нюдовому міні та Остапчук із вагітною дружиною засвітилися на 10-річчі бренду Сільченко

Тетяна Сухачова 2 вересня, 14:45
Команда бренду The Coat

Катя Сільченко із командою бренду The Coat

1-го вересня у Києві стартував Ukrainian Fashion Week SS25, який увійде в українську історію як перший з часів повномасштабної війни Тиждень моди.

В його рамках відбувся показ The Coat FW24–25, який одночасно ознаменував 10-річчя існування бренду.

Привітати головну дизайнерку Катю Сільченко прийшло чимало зірок та світських персонажів столиці. В об’єктиві фотографів видання Jetsetter показалися Леся Нікітюк, Надя Дорофєєва, Марина Арістова, Катерина Осадча, Дмитро Монатік із дружиною Іриною та багато інших.

Маша Євросиніна на показі Сільченко

Телеведуча Маша Єфросиніна обрала для виходу ніжно-бузковий костюм

Надя Дорофєєва на показі Сільченко

Надя Дорофєєва посвітила пресом у кроптопі. До речі, коли співачка виходила заміж за ресторатора Мішу Кацуріна, саме Сільченко створила для неї вельон

Ірина Горова на показі Каті Сільченко

Музична продюсерка Ірина Горова доповнила образ від The Coat сумочкою Chanel

Катерина Осадча на показі The Coat

Катерина Осадча вчора відвідала зірковий променад Сільченко, а сьогодні зранку вже повела сина до школи

Дмитро Монатік із вагітною дружиною

Дмитро та Ірина Монатіки, до речі, нині в очікуванні третьої дитини. Подружжя прийшло на показ із квітами

Блогерка Квіткова на 10-річчі бренду Сільченко
Блогерка Даша Квіткова показала тендітну фігуру у бордовій шкіряній сукні від Сільченко
Леся Нікітюк на показі Каті Сільченко

Леся Нікітюк також у сукні від The Coat посвітила розкішними ногами

Володимир Остапчук із дружиною Катею

Володимир Остапчук та його третя дружина Катя також засвітилися на 10-річчі бренду

Мішель Андраде на показі Каті Сільченко

Мішель Андраде вбралася у чорний гіпюр

Jerry Heil на ювілейному показі Сільченко

Jerry Heil у строгому костюмі теж засвітилася на показі

Сабіна Мусіна на показі Сільченко

Блогерка та співвласниця салонів краси G. Bar Сабіна Мусіна вже багато років дружить із дизайнеркою

Головна редакторка Elle Соня Забуга

Праворуч головна редакторка українського Elle Соня Забуга

Гарік Корогодський на показі Сільченко
Бізнесмен і меценат Гарік Корогодський також відвідав ювілейний показ бренду
Міс Всесвіт Україна-2020 Єлизавета Ястремська

"Міс Всесвіт Україна"-2020 Єлизавета Ястремська у денім-луці від Сільченко

Марина Арістова на показі Сільченко

Колишня дружина ексдепутата Юрія Арістова, якому через скандальний відпочинок на Мальдівах довелося скласти мандат, Марина також прийшла підтримати дизайнерку

Катя Сільченко і Сергій Неклева

Головна дизайнерка бренду The Coat і зірка вечора Катя Сільченко із нареченим, івентмейкером Сергієм Неклевою

Фото Вальдемара Горлушко

Нагадаємо, раніше Неклева романтично освідчився Сільченко у Софії Київській.

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