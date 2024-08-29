24-річна дружина Остапчука здивувала кількістю набраних кіло на 6-му місяці вагітності

фото з instagram Катерини

Дружина шоумена Володимира Остапчука, блогерка Катерина, яка перебуває на 24-му тижні вагітності, розказала, скільки кіло набрала за цей час.

Остапчук на прогулянці засвітила свій животик і розповіла, як змінилися її харчові звички.

"Я з 8 ранку й дотепер їм все солодке, що бачу перед собою. Хто мені наврочив, скажіть, будь ласка", - звернулася до підписників майбутня мама.

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"Це я думаю, що якщо походити 10 хвилин, то набряки зійдуть. Знаю, що в мене тут багато дівчат з моїм терміном. Скільки ви набрали? Моя довагітна вага: 54 кг, а зараз: 55,5 кг", - вразила Катерина.

За час вагітності дівчина поки набрала лише 1,5 кіло

Нагадаємо, подружжя повідомило підписникам про вагітність через соцмережі, коли вона вже була майже на 5-му місяці. Пара планує назвати свого сина Тимофієм. Раніше Остапчук розказувала, навіщо шукає нянь для майбутнього сина та чи планує годувати грудьми.