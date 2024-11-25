Вагітна дружина POSITIFF посвітила оголеними формами з-під пір'я. Фото
Танцівниця Юлія Сахневич, яка чекає на первістка від свого чоловіка, співака Олексія Завгороднього (POSITIFF), продемонструвала вже величенький живіт на чуттєвих кадрах.
Для фотосесії молодиця вбралася в пір'яну накидку на голе тіло.
Нагадаємо, про майбутнє поповнення Юлія та Олексій повідомили на початку листопада. Нещодавно артист розповів, як він дізнався про вагітність дружини і чи планує бути присутнім на пологах.
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