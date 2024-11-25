Вагітна дружина POSITIFF посвітила оголеними формами з-під пір'я. Фото

34-річна вагітна дружина POSITIFF у мережі поділилася новим фотосетом Фото Віки Рай

Танцівниця Юлія Сахневич, яка чекає на первістка від свого чоловіка, співака Олексія Завгороднього (POSITIFF), продемонструвала вже величенький живіт на чуттєвих кадрах.

Для фотосесії молодиця вбралася в пір'яну накидку на голе тіло.

Юлія вже скоро вперше стане мамою

Сахневич та Завгородній вже знають стать майбутнього малюка, але тримають у секреті

Нагадаємо, про майбутнє поповнення Юлія та Олексій повідомили на початку листопада. Нещодавно артист розповів, як він дізнався про вагітність дружини і чи планує бути присутнім на пологах.







