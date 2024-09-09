"У нашої пари цікава історія": POSITIFF здивував подробицями щодо свого одруження

Музикант Олексій Завгородній (POSITIFF), який у липні повідомив про своє одруження з танцівницею Юлією Сахневич, зізнався, що насправді сталася щаслива подія набагато раніше.

Виявляється, 35-річний Олексій та 34-річна Юля стали подружжям навіть раніше, ніж розсекретили перед публікою свій роман.

"Насправді в соцмережах ми показали, що одружилися лише зараз, але у шлюбі офіційно перебуваємо вже більше року", - розказав POSITIFF "Новому каналу".

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Потайна парочка понад рік приховувала факт свого одруження

"Ми розписалися, коли зрозуміли, що так треба. Просто не розголошували це. У нашої пари цікава історія: все почалося з того, що Юля була моєю дівчиною, а про це ніхто не знав. А потім я вже думаю: "Ну, якщо ще й одружимося та збережемо це в таємниці, буде вау!"", - пояснив артист.

Зі слів Завгороднього, святкування вони з коханою вирішили не влаштовувати.

"Ми не робили весілля, просто красиво розписалися, потім у нас була вечеря з рідними. Я не думаю, що зараз той час, щоб влаштовувати гучні святкування", - зазначив він.

POSITIFF, для якого це другий шлюб, намагається якомога більше часу проводити з Юлією.

Олексій свого часу розказував, чим його стосунки з Юлією відрізняються від стосунків із ексдружиною, дизайнеркою Анною Андрійчук і чи зраджував він останню

"Нас багато що пов'язує, і це назавжди", - запевнив він.

"Зараз ми проводимо разом увесь вільний час, і це дуже радує. Коли є така можливість, максимально насолоджуємося одне одним. У мене як у сольного артиста тільки все починається: росте кількість концертів, заповнюється графік. Тому я намагаюся, якщо не знаходжусь у студії, бути вдома з дружиною", - поділився Олексій.

Нагадаємо, якось Завгородній розказував, як вони з коханою розподілили хатні обов'язки, чи має він від неї "заначку" та чи планують вони поповнення в сім'ї.