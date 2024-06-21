"Все кльово": POSITIFF про розподіл побутових обов'язків із Сахневич та чи має від неї заначку

Музикант Олексій Завгородній (POSITIFF), який у квітні нарешті розсекретив свої стосунки із танцівницею Юлією Сахневич, розказав, як влаштований їхній побут та через що вони сваряться.

Також 35-річний артист відповів на чутки про те, що він зраджував із Юлею свою тепер уже ексдружину Анну Андрійчук.

"Юля була в нас у колективі, і ми дійсно товаришували тоді. Але в нас не було відносин або якогось флірту. Це сталося пізніше, це сталося вже після проєкту "Танці з зірками", і вже тоді ми були на межі закінчення відносин з колишньою дружиною, і ось, якось воно так і пішло", - розповів Олексій "Люкс ФМ".

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Олексій та Юля примудрилися тримати свої стосунки в секреті цілих три роки Фото з Instagram Сахневич

Що до основної причини конфліктів між ним та коханою, то, зі слів артиста, це "увага, якої потребують усі дівчата". Мовляв, Юля не в захваті, коли Олексій надто затримується не роботі, не кажучи вже про ночівлі у студії, коли він захоплений творчим процесом.

А от через побут у пари суперечок, схоже, не буває.

"Все кльово. Я не знаю, щоби прям ми все розподіляли... Я знаю точно, що я дуже люблю готувати і частіше всього готую я. Якщо казати про білизну, про все інше, то це моя не найулюбленіша справа, тому займається цим Юля", - пояснив він.

Сахневич займається й сімейним бюджетом, але є одне "але".

За приготування їжі в парі відповідає POSITIFF Фото з Instagram Завгороднього

"Не дивлячись на те, що я всі гроші довіряю Юлі, але і заначку дійсно треба мати - така була порада від дідуся мені. Більшість усього контролює Юля", - поділився POSITIFF.

Олексій відповів на питання, який останній подарунок він зробив коханій.

"Я думаю, що щось зі шмоток. Але в мене дуже погано виходить робити сюрпризи, тому я завжди можу запитати: "Що ти хочеш? Що тобі подарувати?" або можу просто віддати гроші і сказати: "Купи собі, що ти хочеш", - зізнався Завгородній.

Нагадаємо, нещодавно музикант, який уже давно відверто говорить про бажання стати батьком, зізнався, чи готовий до одруження.



