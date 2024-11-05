POSITIFF і Сахневич чекають на первістка. Фото, відео

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич уперше стануть батьками Фото Віки Рай

Музикант POSITIFF (Олексій Завгородній) та його друга дружина, танцівниця Юлія Сахневич уперше стануть батьками.

Радісною новиною пара поділилася в Instagram, опублікувавши серію чорно-білих кадрів, де в 34-річної Юлі вже помітно чималий животик.

35-річний POSITIFF та його дружина розсекретили майбутню радісну подію в їхній родині

Про своє бажання стати татом артист заявляв іще кілька років тому

Пара оголосила про поповнення чуттєвими ч/б кадрами

Цікаво, коли майбутні батьки розсекретять стать маляти

Судячи з фрагменту відео, який запостила Сахневич, ця щаслива сторінка їхнього сімейного життя також буде закарбована у кліпі Завгороднього.

Cвого ексколегу за гуртом "Время и стекло" креативно привітала співачка Надя Дорофєєва.

"Десь коли нам з POSITIFF було по 23-25 років , ми сперечалися, хто буде першим.Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими – це найголовніше!", - побажала артистка.

Нагадаємо, своє одруження потайні Олексій та Юлія приховували від широкого загалу понад рік.

Як відомо, причиною краху її з POSITIFF шлюбу його попередня дружина, дизайнерка Анна Андрійчук називала те, що вона хотіла дитину, а чоловік був повністю поглинутий роботою.