POSITIFF і Сахневич чекають на первістка. Фото, відео

Марія Ткаченко 5 листопада, 13:16
POSITIFF і Сахневич

Олексій Завгородній та Юлія Сахневич уперше стануть батьками

Фото Віки Рай

Музикант POSITIFF (Олексій Завгородній) та його друга дружина, танцівниця Юлія Сахневич уперше стануть батьками.

Радісною новиною пара поділилася в Instagram, опублікувавши серію чорно-білих кадрів, де в 34-річної Юлі вже помітно чималий животик.

POSITIFF і його дружина

35-річний POSITIFF та його дружина розсекретили майбутню радісну подію в їхній родині

POSITIFF Олексій Завгородній

Про своє бажання стати татом артист заявляв іще кілька років тому

Олексій Завгородній та його дружина Сахневич

Пара оголосила про поповнення чуттєвими ч/б кадрами

Завгородній та Захневич стануть батьками

Цікаво, коли майбутні батьки розсекретять стать маляти

Судячи з фрагменту відео, який запостила Сахневич, ця щаслива сторінка їхнього сімейного життя також буде закарбована у кліпі Завгороднього.

Cвого ексколегу за гуртом "Время и стекло" креативно привітала співачка Надя Дорофєєва.

"Десь коли нам з POSITIFF було по 23-25 років , ми сперечалися, хто буде першим.Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими – це найголовніше!", - побажала артистка.

Нагадаємо, своє одруження потайні Олексій та Юлія приховували від широкого загалу понад рік.

Як відомо, причиною краху її з POSITIFF шлюбу його попередня дружина, дизайнерка Анна Андрійчук називала те, що вона хотіла дитину, а чоловік був повністю поглинутий роботою.

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