POSITIFF і Сахневич чекають на первістка. Фото, відео
Музикант POSITIFF (Олексій Завгородній) та його друга дружина, танцівниця Юлія Сахневич уперше стануть батьками.
Радісною новиною пара поділилася в Instagram, опублікувавши серію чорно-білих кадрів, де в 34-річної Юлі вже помітно чималий животик.
Судячи з фрагменту відео, який запостила Сахневич, ця щаслива сторінка їхнього сімейного життя також буде закарбована у кліпі Завгороднього.
Cвого ексколегу за гуртом "Время и стекло" креативно привітала співачка Надя Дорофєєва.
"Десь коли нам з POSITIFF було по 23-25 років , ми сперечалися, хто буде першим.Ти переміг. Льошка, я так радію за вас з Юлею. Будьте щасливими – це найголовніше!", - побажала артистка.
Нагадаємо, своє одруження потайні Олексій та Юлія приховували від широкого загалу понад рік.
Як відомо, причиною краху її з POSITIFF шлюбу його попередня дружина, дизайнерка Анна Андрійчук називала те, що вона хотіла дитину, а чоловік був повністю поглинутий роботою.
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