"Повертаюсь до себе": 50-річна дружина Садового зізналася, що робить з обличчям і чому не фарбує волосся

Перша леді Львова Катерина Кіт-Садова пояснила, чому вирішила змінити імідж, припинивши фарбуватися в білявку.

50-річна дружина Андрія Садового нині має природну сивину і каже, що почувається справжньою.

Раніше Катерина Кіт-Садова завжди фарбувалася в білявку, а нині носить природну сивину

"Я нарешті повертаюся до себе. Три роки я просила свою перукарку: може вже не треба фарбувати? "Ні-ні-ні, Катерино, ти шо, ти ще не стара". Ну коли вже підходило до моїх 50, то я подумала: Боженько, та я точно не стара", - згадала жінка.

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Я в інстаграмі знайшла Silver Sisters, це така спільнота сивих жінок. Я надивилася на красивих сивих жінок, подивилася на себе в дзеркалі і подумала - ну плюс-мінус я десь буду в такий спосіб...", - поділилася Катерина.

Катерина Садова до свого 50-річчя припинила фарбувати волосся Скріншот з відео ТСН

Крім того, Садову запитали про процедури краси для обличчя.

"Я маю таку пані косметолога, вона мені раз на пів року дзвонить, часом я до неї дзвоню, коли я вже розумію, що треба якусь мезотерапію", - коротко відповіла дружина мера Львова.

Окрім мезотерапії жінка нічого не назвала Скріншот з відео ТСН

Нагадаємо, також Садова розповіла в цьому ж інтерв'ю про навчання своїх 5-х синів.