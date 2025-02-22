"Завжди були один за одного": дружина Судакова ніжними фото привітала його з річницею весілля

Фото з Instagram Лізи Судакової

Дружина футболіста Георгія Судакова, блогерка Ліза Судакова ніжно привітала його з річницею весілля та у своєму Instagram показала нові кадри з коханим.

"Три роки тому ми сказали один одному "так". Так – бути разом у радості й випробуваннях. Так – підтримувати одне одного у будь-яких ситуаціях. Так – будувати спільні мрії та здійснювати їх разом", - написала вона.

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Судакова написала, що їхній шлях не завжди був легким, але наповнений любов'ю.

"Цей шлях не завжди був легким, ми так багато пройшли разом, але він завжди був наповнений коханням, теплом, усмішками та вірою в один одного. Ми завжди були один за одного, незважаючи ні на що. Так щиро і так сильно, попри все", - додала вона.

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Фото з Instagram Лізи Судакової

Стосунки Лізи та Георгія розпочалися, коли їм було 16 і 17 відповідно. Про свої заручини пара оголосила у 2021-му році, а одружилися вони за два дні до початку великої війни в Україні.

У подружжя є спільна донечка Мілана, яка народилася у квітні 2022-го. До речі, 5-ту річницю своїх стосунків пара відзначила осінніми фото зі своєю донечкою.