Дружина Судакова у купальнику показала соковиті принади на тлі водоспаду. Фото

Ліза насолодилась індонезійською красою Фото з Instagram

Дружина футболіста Георгія Судакова, блогерка Ліза Судакова епатувала підписників гарячими кадрами біля води.

21-річна дівчина порадувала естетичним контентом зі свого відпочинку на Балі. Для ефектних фото, опублікованих в Instagram, Ліза вирушила на водоспад Секумпул.

Жінка футболіста позувала у коричневому монокіні зі спокусливими вирізами, які відкривали її апетитні стегна та пружні сідниці.

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"Неймовірна щаслива бачити таку красу. Мурахи по шкірі і сльози від щастя", — підписала знімки дівчина.

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З 22-річним півзахисником донецького "Шахтаря" Ліза почала зустрічатись ще у 16 років. Георгію тоді було 17. Вже у 2021 році пара оголосила про свої заручити. Того ж року стало відомо, що закохані чекають на первістка. За два дні до повномасштабного вторгнення вони одружились.

Донька Мілана у подружжя народилась у квітні 2022 року. Дівчинка росте справжньою футбольною вболівальницею і часто підтримує тата на матчах.

А наприкінці минулого року Ліза та Георгій відсвяткували свою річницю, показавши особливі романтичні фото й прогулянку з Міланою.