Дружина Тігіпка показала ранкове селфі з 3-тижневою донечкою
Ось уже три тижні, як 64-річний банкір Сергій Тігіпко та його 39-річна дружина Алла насолоджуються появою в їхньому житті донечки Юліанни.
І хоча жінка ще не показувала личко маленької, вона зробила з нею селфі зранку в понеділок 24-го червня і поділилася ним зі своїм підписниками.
На фото видно лише голівку Юліанни, яка вже має густе темне волосся.
Нагадаємо, весь період своєї 4-ї вагітності Алла називала її легкою, ділилася власними лайфхаками та навіть започаткувала авторський курс.
Доньку вона народжувала в Києві і вже через два тижні після пологів повернулася в спортзал.
Для Сергія Тігіпка дочка Юліанна стала 8-ю дитиною.
Приєднуйтесь до дискусії