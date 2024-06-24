Дружина Тігіпка показала ранкове селфі з 3-тижневою донечкою

У свої 39 дружина 64-річного Тігіпка має трьох синів і дочку

Ось уже три тижні, як 64-річний банкір Сергій Тігіпко та його 39-річна дружина Алла насолоджуються появою в їхньому житті донечки Юліанни.

І хоча жінка ще не показувала личко маленької, вона зробила з нею селфі зранку в понеділок 24-го червня і поділилася ним зі своїм підписниками.

На фото видно лише голівку Юліанни, яка вже має густе темне волосся.

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Алла Тігіпко наробила селфі з донечкою

З макіяжу на Аллі лише стрілки, які, вочевидь, перманентні

Нагадаємо, весь період своєї 4-ї вагітності Алла називала її легкою, ділилася власними лайфхаками та навіть започаткувала авторський курс.

Доньку вона народжувала в Києві і вже через два тижні після пологів повернулася в спортзал.

Для Сергія Тігіпка дочка Юліанна стала 8-ю дитиною.