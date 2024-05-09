Голий пуп і вишиванка: Осадча на тлі Євробачення згадала себе у 2005-му. Фото

Марія Ткаченко 9 травня, 16:05

Телеведуча Катерина Осадча в очікуванні другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024, який відбудеться 9-го травня, поринула у спогади.

У Insta-сторіс дружина Юрія Горбунова поділилася архівними фото. На одному з них вона постає в коротенькій вишиванці, яка відкриває її живіт.

"Атмосфера навколо Євробачення повертає мене у часи, коли я була лише на початку своєї кар'єри. Бо саме 2005-го року ми стартували зі "Світським життям" і мали нагоду дізнатися найцікавіші подробиці життя гостей першого Євробачення в Україні", - написала 40-річна Катя.

Осадча відтоді практично не змінилася. Хіба що таких вишиванок на роботу вже не носить

Осадча відтоді практично не змінилася. Хіба що таких вишиванок на роботу вже не носить


Катерина готується дивитися 2-ий півфінал Євробачення-2024, а ви?

Катерина готується дивитися 2-ий півфінал Євробачення-2024, а ви?

Фото з Instagram Осадчої
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Нагадаємо, нещодавно Осадча розказала, які б'юті-процедури для обличчя вона робить.

Як відомо, в 2005-му році Євробачення Київ приймав завдяки яскравій перемозі Руслани з її "Wild Dances", яка стала першою для України.

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Євробачення Осадча
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