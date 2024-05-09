Голий пуп і вишиванка: Осадча на тлі Євробачення згадала себе у 2005-му. Фото
Телеведуча Катерина Осадча в очікуванні другого півфіналу міжнародного пісенного конкурсу Євробачення-2024, який відбудеться 9-го травня, поринула у спогади.
У Insta-сторіс дружина Юрія Горбунова поділилася архівними фото. На одному з них вона постає в коротенькій вишиванці, яка відкриває її живіт.
"Атмосфера навколо Євробачення повертає мене у часи, коли я була лише на початку своєї кар'єри. Бо саме 2005-го року ми стартували зі "Світським життям" і мали нагоду дізнатися найцікавіші подробиці життя гостей першого Євробачення в Україні", - написала 40-річна Катя.
Нагадаємо, нещодавно Осадча розказала, які б'юті-процедури для обличчя вона робить.
Як відомо, в 2005-му році Євробачення Київ приймав завдяки яскравій перемозі Руслани з її "Wild Dances", яка стала першою для України.