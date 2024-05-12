Джамала у День матері оголила вагітний животик для ніжних фото
Співачка Джамала у День матері показала підписникам фото з оголеним вагітним животиком.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
"Сьогодні мій день. Я вдячна своїй мамі і мамі мами, і бабусиній мамі, і прабабусиній, і аж до початку роду. Бережіть і любіть наших мам", - написала Джамала.
Нагадаємо, Джамала чекає на третю дитину. Вона вже виховує двох синів: 6-річного Еміра та 3-річного Селіма.
Як відомо, про свою третю вагітність вона повідомила напередодні Нацвідбору на Євробачення, а про стать дитини розповіла на сцені премії імені Тараса Шевченка.
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