Джамала у День матері оголила вагітний животик для ніжних фото

Співачка Джамала у День матері показала підписникам фото з оголеним вагітним животиком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні мій день. Я вдячна своїй мамі і мамі мами, і бабусиній мамі, і прабабусиній, і аж до початку роду. Бережіть і любіть наших мам", - написала Джамала.

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Фото з Instagram Джамали

Співачка оголила вагітний животик

Фото Instagram Джамали

Нагадаємо, Джамала чекає на третю дитину. Вона вже виховує двох синів: 6-річного Еміра та 3-річного Селіма.

Як відомо, про свою третю вагітність вона повідомила напередодні Нацвідбору на Євробачення, а про стать дитини розповіла на сцені премії імені Тараса Шевченка.