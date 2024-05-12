Джамала у День матері оголила вагітний животик для ніжних фото

Юлія Леськова 12 травня, 12:56

Співачка Джамала у День матері показала підписникам фото з оголеним вагітним животиком.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

"Сьогодні мій день. Я вдячна своїй мамі і мамі мами, і бабусиній мамі, і прабабусиній, і аж до початку роду. Бережіть і любіть наших мам", - написала Джамала.


Фото з Instagram Джамали
Співачка оголила вагітний животик

Співачка оголила вагітний животик

Фото Instagram Джамали

Нагадаємо, Джамала чекає на третю дитину. Вона вже виховує двох синів: 6-річного Еміра та 3-річного Селіма.

Як відомо, про свою третю вагітність вона повідомила напередодні Нацвідбору на Євробачення, а про стать дитини розповіла на сцені премії імені Тараса Шевченка.

Читайте також:

Джамала пораділа увазі Grammy та згадала, як її називали "дурепою та вискочкою"

"Мій брате": Джамала присвятила журливу пісню загиблому на війні другу

Джамала, alyona alyona, Єфросиніна та ще 97 представниць різних сфер потрапили до рейтингу "УП100 Сила жінок". Фото

Джамала
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів