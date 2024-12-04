Екошуба за 23 тисячі та кепка відомого бренду: Джамала назвала Кармі вартість свого аутфіту

фото з Instagram

Співачка Джамала натрапила на модний допит Ніколаса Карми, де розказала про свій аутфіт.

41-річна виконавиця у шубці з екохутра та кепці відомого бренду підрахувала вартість свого луку.

"Шубка наша, до речі, обов'язково штучне хутро", - зазначила виконавиця скрін з Instagram

Реклама:

"Класно було б, щоб ми перейняли в італійців традицію, коли їжа - найкраща, одяг - найкращий. Вони підтримують своє. Мені здається, що це наш шлях", - поділилася думками співачка.

Взуття Джамали коштує 3100 гривень

Також зірка була одягнена у сірі джинси українського бренду twelve monkeys, вартістю 3 тисячі гривень, та улюблений чорний светр за тисячу гривень.

Головний убір від Русалана Багінського, за словами самої співачки, коштує близько 10 000 гривень (хоча на сайті його вартість - 14 000 гривень)

Вартість торбинки зірки - також близько 10 000 гривень

Нагадаємо, раніше на модний допит також потрапляли співачка Тіна Кароль, Олександра Заріцька та Анна Трінчер.