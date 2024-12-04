Екошуба за 23 тисячі та кепка відомого бренду: Джамала назвала Кармі вартість свого аутфіту
Співачка Джамала натрапила на модний допит Ніколаса Карми, де розказала про свій аутфіт.
41-річна виконавиця у шубці з екохутра та кепці відомого бренду підрахувала вартість свого луку.
"Класно було б, щоб ми перейняли в італійців традицію, коли їжа - найкраща, одяг - найкращий. Вони підтримують своє. Мені здається, що це наш шлях", - поділилася думками співачка.
Також зірка була одягнена у сірі джинси українського бренду twelve monkeys, вартістю 3 тисячі гривень, та улюблений чорний светр за тисячу гривень.
Нагадаємо, раніше на модний допит також потрапляли співачка Тіна Кароль, Олександра Заріцька та Анна Трінчер.
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