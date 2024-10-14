"Моя команда": Джамала з трьома синами і чоловіком попозувала в іменних жовто-блакитних футболках
Співачка Джамала похизувалася командним духом на спільних сімейних фото.
На знімках виконавиця з чоловіком і дітьми: молодшим сином Алімом, Селімом та старшим Еміром, попозували у футбольній формі.
Цікаво, що спортивних фото в арсеналі Джамали дедалі більшає. Кілька місяців тому співачка у штанях Adidas, наприклад, запитувала про "сємкі".
"Моя маленька футбольна команда", - підписала свіжі фото Джамала.
Нагадаємо, у червні Джамала розповідала про враження від багатодітного батьківства, догляд за собою під час вагітності, а також про участь чоловіка у вихованні дітей.
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