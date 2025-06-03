Дженні Гарт заселфилася з 18-річною дочкою-випускницею та замилувала сімейними розвагами. Фото
Американська акторка Дженніфер Гарт, яка відома своїми інтенсивними тренуваннями, привітала молодшу доньку Фіону Ів зі шкільним випускним.
У своєму Instagram зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" опублікувала сонячні кадри з урочистої події. Горда мама позувала з 18-річною випускницею, яка у мантії тримала свій диплом.
"Вона це зробила! Моя дівчинка закінчила старшу школу! Я неймовірно пишаюся нею! Моє серце сповнене таким хвилюванням бачити, як вона зростає! Я так тебе люблю", — написала 53-річна актриса.
Декілька місяців тому Фіона відзначала свій день народження. Тоді усі родина теж зібралася для веселого святкування. А цієї весни Гарт виповнилося 53 роки. З цієї нагоди вона замилувала фанів архівними фото. До того ж голлівудська зірка показувала своє тренування ніг.
До речі, якось чоловік Дженні, якому зараз 44 роки, подавав на розлучення, але, схоже, що пара подолала свої розбіжності.