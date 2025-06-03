Дженні Гарт заселфилася з 18-річною дочкою-випускницею та замилувала сімейними розвагами. Фото

Американська акторка Дженніфер Гарт, яка відома своїми інтенсивними тренуваннями, привітала молодшу доньку Фіону Ів зі шкільним випускним.

У своєму Instagram зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" опублікувала сонячні кадри з урочистої події. Горда мама позувала з 18-річною випускницею, яка у мантії тримала свій диплом.

"Вона це зробила! Моя дівчинка закінчила старшу школу! Я неймовірно пишаюся нею! Моє серце сповнене таким хвилюванням бачити, як вона зростає! Я так тебе люблю", — написала 53-річна актриса.

Дженні зазнімкувалася на особливому дні своєї дочки Фото Instagram

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Як відомо, в акторки є ще дві доньки від ексчоловіка, Пітера Фачінеллі: 27-річна Лука Белла та 22-річна Лола Рей

Старші діти актриси підтримали молодшу сестру на випускному і навіть підготували маски з її обличчям

Вдома дівчині влаштували сюрприз і прикрасили стіну гірляндою з надписом "Ми так пишаємося тобою"

Без смаколиків теж не обійшлося

Гарт зібрала найближчих родичів та, звісно, старших донечок, щоб привітати Фіону

Як же дівчина схожа на свою зіркову маму

Випускниця зі своїм вітчимом, актором Дейвом Абрамсом, з яким її мама побралась у 2015-му

Декілька місяців тому Фіона відзначала свій день народження. Тоді усі родина теж зібралася для веселого святкування. А цієї весни Гарт виповнилося 53 роки. З цієї нагоди вона замилувала фанів архівними фото. До того ж голлівудська зірка показувала своє тренування ніг.

До речі, якось чоловік Дженні, якому зараз 44 роки, подавав на розлучення, але, схоже, що пара подолала свої розбіжності.