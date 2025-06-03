Дженні Гарт заселфилася з 18-річною дочкою-випускницею та замилувала сімейними розвагами. Фото

Карина Тімкова - 3 червня, 14:30

Американська акторка Дженніфер Гарт, яка відома своїми інтенсивними тренуваннями, привітала молодшу доньку Фіону Ів зі шкільним випускним.

У своєму Instagram зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" опублікувала сонячні кадри з урочистої події. Горда мама позувала з 18-річною випускницею, яка у мантії тримала свій диплом.

"Вона це зробила! Моя дівчинка закінчила старшу школу! Я неймовірно пишаюся нею! Моє серце сповнене таким хвилюванням бачити, як вона зростає! Я так тебе люблю", — написала 53-річна актриса.

Дженні Гарт попозувала з дочкою на її випускному

Дженні зазнімкувалася на особливому дні своєї дочки

Фото Instagram

Дженні Гарт з чоловіком привітали дочку з випускним

Як відомо, в акторки є ще дві доньки від ексчоловіка, Пітера Фачінеллі: 27-річна Лука Белла та 22-річна Лола Рей

Доньки Дженні Гарт підтримала молодшу сестру на випускному

Старші діти актриси підтримали молодшу сестру на випускному і навіть підготували маски з її обличчям

Дженні Гарт показала 18-річну дочку-копію

Вдома дівчині влаштували сюрприз і прикрасили стіну гірляндою з надписом "Ми так пишаємося тобою"

Дженні Гарт з дочками привітала молодшу дитину з випускним
Без смаколиків теж не обійшлося
Дженні Гарт у компанії дочок відсвяткувала випускний молодшої дитини
Гарт зібрала найближчих родичів та, звісно, старших донечок, щоб привітати Фіону
Дженні Гарт на милому фото привітала дочку з випускним

Як же дівчина схожа на свою зіркову маму

Дженні Гарт показала свого чоловіка і дочку-випускницю

Випускниця зі своїм вітчимом, актором Дейвом Абрамсом, з яким її мама побралась у 2015-му

Декілька місяців тому Фіона відзначала свій день народження. Тоді усі родина теж зібралася для веселого святкування. А цієї весни Гарт виповнилося 53 роки. З цієї нагоди вона замилувала фанів архівними фото. До того ж голлівудська зірка показувала своє тренування ніг.

До речі, якось чоловік Дженні, якому зараз 44 роки, подавав на розлучення, але, схоже, що пара подолала свої розбіжності.

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