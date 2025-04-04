Дженні Гарт із нагоди 53-річчя відтворила своє дитяче фото з кумедним бантиком

Дженні Гарт прославилася завдяки ролі Келлі Престон у "Беверлі-Хіллз 90210" Фото з Instagram Гарт

Американська акторка, зірка серіалу "Район Беверлі-Хіллз" Дженні Гарт 3-го квітня відсвяткувала свій 53-ій день народження.

Діставши своє дитяче фото, іменинниця вирішила зробити таке саме, але вже себе нинішньої. Дженні-доросла повторила позу Дженні-крихітки і навіть пов'язала на волосся бантик.

Так Дженні виглядала у дитинстві

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"Від дитинства до 53, святкую мій вік можливостей! Я дуже вдячна за кожен крок на цьому шляху і з захватом чекаю на те, що буде далі. Мені дуже подобається святкувати мій день народження сьогодні з усіма людьми, яких я люблю найбільше, зокрема з вами - моїми друзями та спільнотою. Ми всі разом, щоби заохочувати та підтримувати одне одного. Відтворити це миле дитяче фото - це ніби коло замкнулося", - поділилася Гарт.

Акторці виповнилося 53

Як відомо, від шлюбу з тепер уже ексчоловіком, зіркою "Сутінків" Пітером Фачінеллі в акторки є троє дочок: 27-річна Лука Белла, 22-річна Лола Рей і 18-річна Фіона Ів.

Нагадаємо, днями 61 рік виповнився Ієну Зірінгу, колезі Гарт за "Районом Беверлі-Хіллз". Його оригінально привітала Торі Спеллінг та показала спільне фото.