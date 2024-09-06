Еністон у спортлуці замилувала цілунками з волохатим другом під час тренування. Фото

Еністон тренується не сама

55-річна американська актриса Дженніфер Еністон показала своє тренування в компанії двох чотирилапих друзів.

Зірка серіалу "Друзі" виклала в сторіс відео і фото того, як два її собаки заважають допомагають їй займатися у залі.

Клайд не заважає Дженніфер, а просто підтримує поруч

Реклама:

На деяких кадрах Джен цілує свого лабрадора, який активно проявляє зацікавлення до її воркауту.

Чому б і не поцьоматися під час тренування

Лорд Честерфільд (так звуть пса актриси) заслужив на цілунок мами

Рік тому Еністон замінила занадто агресивні тренування на більш помірні, але дієві новітні фітнесметодики. Зірка традиційно входить у топ красунь, яким за 50 і вони чудово виглядають у бікіні.