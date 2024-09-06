Еністон у спортлуці замилувала цілунками з волохатим другом під час тренування. Фото
55-річна американська актриса Дженніфер Еністон показала своє тренування в компанії двох чотирилапих друзів.
Зірка серіалу "Друзі" виклала в сторіс відео і фото того, як два її собаки
заважають допомагають їй займатися у залі.
На деяких кадрах Джен цілує свого лабрадора, який активно проявляє зацікавлення до її воркауту.
Рік тому Еністон замінила занадто агресивні тренування на більш помірні, але дієві новітні фітнесметодики. Зірка традиційно входить у топ красунь, яким за 50 і вони чудово виглядають у бікіні.
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