Еністон у спортлуці замилувала цілунками з волохатим другом під час тренування. Фото

Тамара Кудрявченко 6 вересня, 12:45
Дженніфер Еністон спорт

Еністон тренується не сама

55-річна американська актриса Дженніфер Еністон показала своє тренування в компанії двох чотирилапих друзів.

Зірка серіалу "Друзі" виклала в сторіс відео і фото того, як два її собаки заважають допомагають їй займатися у залі.

Дженніфер Еністон тренування

Клайд не заважає Дженніфер, а просто підтримує поруч


На деяких кадрах Джен цілує свого лабрадора, який активно проявляє зацікавлення до її воркауту.

Еністон з собакою

Чому б і не поцьоматися під час тренування

Еністон і її лабрадор

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Рік тому Еністон замінила занадто агресивні тренування на більш помірні, але дієві новітні фітнесметодики. Зірка традиційно входить у топ красунь, яким за 50 і вони чудово виглядають у бікіні.

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Дженніфер Еністон
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