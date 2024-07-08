Знову без Бена: Джей Ло у кежуалі та кросівках покрутила педалі з другом у Нью-Йорку. Фото

Схоже, співачка Дженніфер Лопес вже змирилася з тим, що її шлюб із Беном Аффлеком виявився невдалим, і вже рухається далі.

Принаймні пара все частіше проводить час не разом. Нещодавно Джей Ло без Бена відпочивала в Італії, потім позувала у лаванді та трояндах, а днями провела выкенд зі своїм другом у Хемптонсі, катаючись на велосипедах.

Фото оприлюднив друг Дженніфер, її вокальний коуч Стіві Маккі. На знімку 54-річна Лопес позує на ровері у коричневому світшоті, широких кремових штанах та кросівках. На її пальці все ще видно обручку.

Схоже, Джей Ло вже мчить подалі від Аффлека Фото з Instagram

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"Гарні часи, хороші друзі, хороші колеса", — підписав фото Маккі.

Крім того, друг Лопес, якого вона знає вже 10 років, поділився у сторіс загадковою фразою.

"Життя схоже на їзду на велосипеді. Щоб зберегти рівновагу, ви повинні продовжувати рухатися", - написав Маккі, певно, натякаючи на ситуацію в житті своєї зіркової подруги.

Нагадаємо, за останніми свідченнями інсайдерів, стосунки Бена і Джен закінчилися ще кілька місяців тому, але пара поки не готова оголошувати про це офіційно.