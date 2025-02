Темний верх і прозорий низ: Лопес на Греммі оголила живіт у скульптурній спідниці зі шлейфом. Фото

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес хоч і пропустила червону доріжку Греммі 2025, все одно привернула загальну увагу на церемонії нагородження завдяки своєму приголомшливому образу.

Вручаючи нагороду Шакірі за найкращий латинський поп-альбом, 55-річна Джей Ло з'явилася на сцені в чорному обтислому гольфі та прозорій спідниці від Stéphane Rolland зі скульптурними елементами навколо стегон, пише People.

Дженніфер поєднала лаконічний верх із розкішним низом і оголила свій прес Фото Instagram

Попри те, що Лопес не була номінована на Греммі у 2025 році (останній раз вона була номінована у 2000 році за пісню "Let’s Get Loud"), її поява на церемонії стала частиною промоакції її фільму "Kiss of the Spider Woman".

Дженніфер не отримала навіть номінації, зате на сцені все ж побувала Фото Getty Images

До речі, напередодні церемонії нагородження Grammy в Beverly Hilton пройшла стильна вечірка, де зібралися селебриті. Серед запрошених була і Дженніфер Лопес. Вона вразила присутніх своїм блискучим луком із бездонним декольте.