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Темний верх і прозорий низ: Лопес на Греммі оголила живіт у скульптурній спідниці зі шлейфом. Фото

Карина Тімкова 3 лютого, 14:45

Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес хоч і пропустила червону доріжку Греммі 2025, все одно привернула загальну увагу на церемонії нагородження завдяки своєму приголомшливому образу.

Вручаючи нагороду Шакірі за найкращий латинський поп-альбом, 55-річна Джей Ло з'явилася на сцені в чорному обтислому гольфі та прозорій спідниці від Stéphane Rolland зі скульптурними елементами навколо стегон, пише People.

Дженніфер Лопес на Греммі 2025 в сексуальному образі

Дженніфер поєднала лаконічний верх із розкішним низом і оголила свій прес

Фото Instagram

Попри те, що Лопес не була номінована на Греммі у 2025 році (останній раз вона була номінована у 2000 році за пісню "Let’s Get Loud"), її поява на церемонії стала частиною промоакції її фільму "Kiss of the Spider Woman".


Джей Ло на сцені Греммі 2025

Дженніфер не отримала навіть номінації, зате на сцені все ж побувала

Фото Getty Images

До речі, напередодні церемонії нагородження Grammy в Beverly Hilton пройшла стильна вечірка, де зібралися селебриті. Серед запрошених була і Дженніфер Лопес. Вона вразила присутніх своїм блискучим луком із бездонним декольте.

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