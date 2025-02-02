Гола спина та декольте до пупа: Лопес у блискучій сукні та шубі наробила звабних фото біля стіни

Фото з Instagram Дженніфер Лопес

Американська співачка Дженніфер Лопес, яка на початку січня офіційно стала холостячкою, у своєму Instagram показала нові кадри у звабливому образі.

Джей Ло похвалилася соковитими формами в обтислій вініловій сукні з оголеною спиною та провокаційно-глибоким декольте.

Свій образ співачка доповнила шубою трендового шоколадного кольору, масивними прикрасами та клатчем.

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Ну і як не похизуватися оголеною спиною?

Днями інсайдер розповів, що Дженніфер Лопес та Бен Аффлек розійшлися мирно, хоч їм і пророкували гучне й брудне розставання.

Навіть своє майно експодружжя поділило порівно.