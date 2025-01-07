Стало відомо, як розлучені Лопес та Аффлек розділили статки
Подейкували, американський актор Бен Аффлек і його тепер уже ексдружина, співачка та акторка Дженніфер Лопес не мали шлюбного контракту. Тим не менш, у них усе ж таки вийшло узгодити мирно всі майнові та грошові питання, не скочуючись у брудну судову війну.
Про те, як "Бенніфер" усе поділили, дізналося видання US Magazine.
Як зазначається в документах, обидві сторони погодилися розділити всі "статки та зобов'язання", щоби уникнути подальших суперечок та витрат.
Усі гроші на банківських акаунтах експодружжя домовилося поділити навпіл. За Лопес залишилося її особисте майно, коштовності, одяг тощо і заробітки після 26-го квітня 2024-го року - дати її фактичного розставання з Аффлеком.
За Беном залишилася його частка продакшн-компанії Artists Equity, заснованій разом із Меттом Деймоном у 2022-му році. В документах прописано, що потенційні боргові зобов'язання компанії, позови, податкові питання тощо жодним чином не стосуватимуться Лопес.
Погодилася розділити колишня пара й свій дім у Беверлі-Хіллз, придбаний за понад 60 мільйонів доларів, але подробиць щодо умов його поділу наразі нема. Як відомо, дорога нерухомість виставлена на продаж.
Нагадаємо, ходили чутки, що Дженніфер була налаштована відсудити в Бена половину його статків, позаяк під час їхнього шлюбу витрачала на їхній лакшері спосіб життя значно більше, ніж скнарий чоловік. Казали, що марнотратство Лопес було однією з головних причин сварок акторів.
До речі, як пише Daily Mail, 5-го січня Дженніфер та Бена знову помітили разом. Артистка заїжджала додому до ексчоловіка. З нею була її дитина Еммі, яка вийшла надвір із великим подарунком на руках. Папарацці також зазнімкували момент обіймів колишньої мачухи з сином Аффлека Семюелем.
Схоже, Джей Ло та Бен, чиї діти за час їхнього шлюбу встигли прив'язатися одне до одного, вирішили докласти зусиль, щоби залишитися в добрих стосунків та продовжувати бути присутніми в житті одне одного.
Як відомо, в листопаді старша донька Аффлека несподівано засвітилася на селфі з сестрою Лопес.
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