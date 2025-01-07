Стало відомо, як розлучені Лопес та Аффлек розділили статки

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Подейкували, американський актор Бен Аффлек і його тепер уже ексдружина, співачка та акторка Дженніфер Лопес не мали шлюбного контракту. Тим не менш, у них усе ж таки вийшло узгодити мирно всі майнові та грошові питання, не скочуючись у брудну судову війну.

Про те, як "Бенніфер" усе поділили, дізналося видання US Magazine.

Як зазначається в документах, обидві сторони погодилися розділити всі "статки та зобов'язання", щоби уникнути подальших суперечок та витрат.

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Усі гроші на банківських акаунтах експодружжя домовилося поділити навпіл. За Лопес залишилося її особисте майно, коштовності, одяг тощо і заробітки після 26-го квітня 2024-го року - дати її фактичного розставання з Аффлеком.

Багаторічної судової війни, як от, наприклад, у Бреда Пітта і Анджеліни Джолі, Лопес та Аффлек вирішили не влаштовувати Фото Getty Images

За Беном залишилася його частка продакшн-компанії Artists Equity, заснованій разом із Меттом Деймоном у 2022-му році. В документах прописано, що потенційні боргові зобов'язання компанії, позови, податкові питання тощо жодним чином не стосуватимуться Лопес.

Погодилася розділити колишня пара й свій дім у Беверлі-Хіллз, придбаний за понад 60 мільйонів доларів, але подробиць щодо умов його поділу наразі нема. Як відомо, дорога нерухомість виставлена на продаж.

Нагадаємо, ходили чутки, що Дженніфер була налаштована відсудити в Бена половину його статків, позаяк під час їхнього шлюбу витрачала на їхній лакшері спосіб життя значно більше, ніж скнарий чоловік. Казали, що марнотратство Лопес було однією з головних причин сварок акторів.

Шлюб пари тривав близько 2 років Фото Getty Images

До речі, як пише Daily Mail, 5-го січня Дженніфер та Бена знову помітили разом. Артистка заїжджала додому до ексчоловіка. З нею була її дитина Еммі, яка вийшла надвір із великим подарунком на руках. Папарацці також зазнімкували момент обіймів колишньої мачухи з сином Аффлека Семюелем.

Схоже, Джей Ло та Бен, чиї діти за час їхнього шлюбу встигли прив'язатися одне до одного, вирішили докласти зусиль, щоби залишитися в добрих стосунків та продовжувати бути присутніми в житті одне одного.

Як відомо, в листопаді старша донька Аффлека несподівано засвітилася на селфі з сестрою Лопес.