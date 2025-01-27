Сексі-павутина і шкіряний total look: ефектні образи Лопес на фестивалі Sundance. Фото

Марія Ткаченко 27 січня, 12:00
Дженніфер Лопес

Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес стала учасницею 2025 Sundance Film Festival, що відбувається в штаті Юта.

В його рамках відбулася прем'єра стрічки "Поцілунок Жінки-павука", де Джей Ло зіграла головну роль.

Для цієї кіноподії ексдружина Бена Аффлека підібрала символічну сукню: напівпрозору та зі сріблястим павутинням. Не менш ефектними були й інші образи Лопес, вигуляні в той самий день, 26-го січня, зокрема total look із чорної шкіри.

Лопес

Лопес для кінофестивалю підібрала декілька ефектних образів

Джей Ло

"Жінка-павук"

Образ Дженніфер Лопес

Вигуляла зірка і total look зі шкіри

Співачка Дженніфер Лопес

Іще такий образ

Фото Getty Images
І нюд-оверсайз для вечірки

І нюд-оверсайз для вечірки

Нагадаємо, на початку січня Дженніфер нагородили за роль у іншій картині, продюсером якої, ще за часів її останнього шлюбу, виступив Аффлек. Отримувати відзнаку 55-річна зірка вийшла у легкому лавандовому міні.

Як відомо, Бен і Дженніфер досягли домовленості щодо розподілу статків.

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Лопес
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