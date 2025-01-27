Сексі-павутина і шкіряний total look: ефектні образи Лопес на фестивалі Sundance. Фото
Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес стала учасницею 2025 Sundance Film Festival, що відбувається в штаті Юта.
В його рамках відбулася прем'єра стрічки "Поцілунок Жінки-павука", де Джей Ло зіграла головну роль.
Для цієї кіноподії ексдружина Бена Аффлека підібрала символічну сукню: напівпрозору та зі сріблястим павутинням. Не менш ефектними були й інші образи Лопес, вигуляні в той самий день, 26-го січня, зокрема total look із чорної шкіри.
Нагадаємо, на початку січня Дженніфер нагородили за роль у іншій картині, продюсером якої, ще за часів її останнього шлюбу, виступив Аффлек. Отримувати відзнаку 55-річна зірка вийшла у легкому лавандовому міні.
Як відомо, Бен і Дженніфер досягли домовленості щодо розподілу статків.
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