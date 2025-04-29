"Мої малюки - найбільший дар": Альба у день свого 44-річчя показалася в обіймах дітей

Голлівудська акторка Джессіка Альба 28-го квітня відсвяткувала свої 44.

У своєму Instagram актриса показалася зі святковим тортом і подякувала близьким.

"Входжу в новий рік свого життя з вдячністю та спокоєм. Важливою частиною мого переосмислення є згадка про те, хто я є насправді, і вдячність за все, що маю.

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Мої малюки, ви — мій найбільший дар. Дякую вам, що обрали мене своєю мамою. Іноді я занурююся в повсякденні справи, і мій перфекціонізм виснажує, тому я вчуся приймати себе — з усіма недоліками — і відпускати потребу все контролювати. У цей новий рік я бажаю собі того ж, що й кожному з вас — відчувати любов. Бути поміченими. Бути прийнятими. І знати, що ви гідні своїх найзаповітніших мрій. Маленькій собі — тій дівчинці… ти в безпеці й тебе люблять. Дякую всім за ваші вітання з днем народження — цілую!", - написала Альба.

Альба показала маленьку себе

Новий рік життя - завжди час спогадів минулих

Альба виховує трьох нащадків: 16-річну доньку Онор і 13-річну Гейвен, а також 7-річного син Гейса

Нагадаємо, у січні стало відомо, що Альба планує розлучитися зі своїм чоловіком Кешем Ворреном після 16 років шлюбу. Раніше акторка коментувала цю заяву.