Альба блиснула фігурою в купальнику на відпочинку з сином. Фото
Голлівудська акторка Джессіка Альба насолодилася подорожжю зі своїм 7-річним сином Хейсом після новини про розлучення з Кешем Ворреном.
43-річна зірка відвідала мальовничий мексиканський курорт Кабо-Сан-Лукас, поділившись яскравими моментами поїздки в Instagram.
Разом з сином акторка відпочивала на пляжі та раділа місцевим красотам.
На опублікованих світлинах Альба також показала свою струнку фігуру, позуючи в купальниках.
"Найкраща відпустка з моїм хлопчиком", — підписала кадри Альба.
Нагадаємо, Джессіка і Кеш Воррен, які прожили у шлюбі 16 років, оголосили про розставання у січні цього року. Зірка підкреслила, що їхні стосунки завершуються з повагою та взаєморозумінням, а найголовнішим залишається добробут дітей.
Окрім сина, колишнє подружжя виховує 16-річну Онор і 13-річну Хейвен. Цього місяця актора у компанії доньок відвідала Super Bowl.