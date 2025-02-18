Альба блиснула фігурою в купальнику на відпочинку з сином. Фото

Голлівудська акторка Джессіка Альба насолодилася подорожжю зі своїм 7-річним сином Хейсом після новини про розлучення з Кешем Ворреном.

43-річна зірка відвідала мальовничий мексиканський курорт Кабо-Сан-Лукас, поділившись яскравими моментами поїздки в Instagram.

Разом з сином акторка відпочивала на пляжі та раділа місцевим красотам.

Хейс багато посміхався, відпочиваючи з мамою

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7-річний хлопчик потішився відпочинком з мамою у Мексиці

Знаменитість із сином відвідала ресторани, де вони куштували мексиканську кухню Фото з Instagram

Альба з сином насолоджувались пляжем разом

На опублікованих світлинах Альба також показала свою струнку фігуру, позуючи в купальниках.

Джессіка нагадала, що має підтягнуту фігуру. Як відомо, раніше вона багато критикувала себе за зовнішність

Зірка підготувала декілька пляжних луків для поїздки

"Найкраща відпустка з моїм хлопчиком", — підписала кадри Альба.

Нагадаємо, Джессіка і Кеш Воррен, які прожили у шлюбі 16 років, оголосили про розставання у січні цього року. Зірка підкреслила, що їхні стосунки завершуються з повагою та взаєморозумінням, а найголовнішим залишається добробут дітей.

Окрім сина, колишнє подружжя виховує 16-річну Онор і 13-річну Хейвен. Цього місяця актора у компанії доньок відвідала Super Bowl.