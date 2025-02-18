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Альба блиснула фігурою в купальнику на відпочинку з сином. Фото

Карина Тімкова - 18 лютого, 12:30

Голлівудська акторка Джессіка Альба насолодилася подорожжю зі своїм 7-річним сином Хейсом після новини про розлучення з Кешем Ворреном.

43-річна зірка відвідала мальовничий мексиканський курорт Кабо-Сан-Лукас, поділившись яскравими моментами поїздки в Instagram.

Разом з сином акторка відпочивала на пляжі та раділа місцевим красотам.

Джессіка Альба разом з сином поїхала до Мексики

Хейс багато посміхався, відпочиваючи з мамою


Джессіка Альба приїхала з сином на курорт в Кабо

7-річний хлопчик потішився відпочинком з мамою у Мексиці

Альба проводить час із 7-річним сином Хейсом у Мексиці

Знаменитість із сином відвідала ресторани, де вони куштували мексиканську кухню

Фото з Instagram
Джессіка Альба відпочиває в Кабо з сином

Альба з сином насолоджувались пляжем разом

На опублікованих світлинах Альба також показала свою струнку фігуру, позуючи в купальниках.

Альба позує у стильному купальнику під час відпочинку

Джессіка нагадала, що має підтягнуту фігуру. Як відомо, раніше вона багато критикувала себе за зовнішність

Джессіка Альба показала фігуру в бікіні

Зірка підготувала декілька пляжних луків для поїздки

"Найкраща відпустка з моїм хлопчиком", — підписала кадри Альба.

Нагадаємо, Джессіка і Кеш Воррен, які прожили у шлюбі 16 років, оголосили про розставання у січні цього року. Зірка підкреслила, що їхні стосунки завершуються з повагою та взаєморозумінням, а найголовнішим залишається добробут дітей.

Окрім сина, колишнє подружжя виховує 16-річну Онор і 13-річну Хейвен. Цього місяця актора у компанії доньок відвідала Super Bowl.

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