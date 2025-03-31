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Альба у крихітному бікіні посвітила стрункою фігуркою на відпочинку зі своїм "принцом". Фото

Марія Ткаченко - 31 березня, 19:00
Джессіка Альба
Фото з Instagram Альби

Американська акторка Джессіка Альба гайнула на черговий відпочинок до теплих країв, узявши з собою 7-річного сина Хейса.

Пляжним контентом зірка поділилася в Insta-сторіс.

Джессіка Альба в Instagram

Альба на пляжі зробила "ніжкоселфі"


"Мій маленький принц", - підписала вона фото з малим.

Джессіка Альба в купальнику

І просто селфі

Фігура Джессіки Альби

Акторка та її син насолоджуються відпочинком

Джессіка Альба і її син Хейс

Альба та її "маленький принц"

Нагадаємо, 43-річна Альба показувала, що робить у спортзалі, щоби мати таке тіло. 

Як відомо, в січні Джессіка оголосила про розлучення з батьком Хейса та його старших сестер, Онор і Хейвен, Кешем Ворреном. І подейкують, один дуже відомий актор, котрий теж якраз нещодавно розлучився, до неї нерівно дихає.

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