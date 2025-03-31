Альба у крихітному бікіні посвітила стрункою фігуркою на відпочинку зі своїм "принцом". Фото
Американська акторка Джессіка Альба гайнула на черговий відпочинок до теплих країв, узявши з собою 7-річного сина Хейса.
Пляжним контентом зірка поділилася в Insta-сторіс.
"Мій маленький принц", - підписала вона фото з малим.
Нагадаємо, 43-річна Альба показувала, що робить у спортзалі, щоби мати таке тіло.
Як відомо, в січні Джессіка оголосила про розлучення з батьком Хейса та його старших сестер, Онор і Хейвен, Кешем Ворреном. І подейкують, один дуже відомий актор, котрий теж якраз нещодавно розлучився, до неї нерівно дихає.
Альба після оголошення про розлучення показалася з обома дочками на Super Bowl
"Дуже ризиковане фото": Стефанко в купальнику вразила рельєфним пресом
Шкіряні шортики, total black, мереживні колготки і декольте: ефектні луки Джессіки Альби на Тижні моди в Парижі. Фото
Дружина Мессі попозувала в купальнику з чоловіком та трьома синами біля басейну. Фото
Наречена Стейтема в бікіні показала струнке тіло крупним планом на даху у Бразилії. Фото