Наречена Роналду у бузкових шортиках заселфилася з акцентом на соковиті сідниці
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес - не з тих жінок, які женуться за худорлявим тілом. Вона навпаки цінує свої пишні форми і за кожної нагоди демонструє їх у мережі.
Цього разу Джорджина заселфила свою соковиту дупцю у коротких обтислих шортах бузкового кольору.
Фото зі спини вона виклала у своєму Instagram.
Як відомо, Джорджина обожнює робити красиві й привабливі фото. Нещодавно вона грайливо сфотографувалась в лосинах на дивані.
А ще наречена Роналду любить люксові сумки та ошатні сукні.
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