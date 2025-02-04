Наречена Роналду у бузкових шортиках заселфилася з акцентом на соковиті сідниці

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес - не з тих жінок, які женуться за худорлявим тілом. Вона навпаки цінує свої пишні форми і за кожної нагоди демонструє їх у мережі.

Цього разу Джорджина заселфила свою соковиту дупцю у коротких обтислих шортах бузкового кольору.

Фото зі спини вона виклала у своєму Instagram.

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Родрігес багато часу проводить у залі і не забуває постити фото звідти Фото з Instagram

Як відомо, Джорджина обожнює робити красиві й привабливі фото. Нещодавно вона грайливо сфотографувалась в лосинах на дивані.

А ще наречена Роналду любить люксові сумки та ошатні сукні.