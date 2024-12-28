Наречена Роналду у вушанці та з Chanel попозувала в снігах та коло літака. Фото
Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес, яка днями показувала їхню родину на тлі полярного сяйва, опублікувала нові кадри із зимового відпочинку.
Світлинами Джорджина поділилася у своєму Instagram.
На фото Родрігес позує у чорному лижному комбінезоні та білій хутряній шапці-вушанці на тлі літака.
"Північний полюс - це завжди гарна ідея", - написала вона.
Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес хвалилася різдвяним відпочинком з Роналду та дітьми у Лапландії.
А перед тим Джорджина позувала у декольтованій сукні серед експонатів Dior у Саудівській Аравії.
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