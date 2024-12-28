Наречена Роналду у вушанці та з Chanel попозувала в снігах та коло літака. Фото

Юлія Леськова 28 грудня, 12:38
Джорджина Родрігес позує для фото
Фото з Instagram Джорджини Родрігес

Наречена португальського футболіста Кріштіану Роналду, блогерка Джорджина Родрігес, яка днями показувала їхню родину на тлі полярного сяйва, опублікувала нові кадри із зимового відпочинку.

Світлинами Джорджина поділилася у своєму Instagram.

На фото Родрігес позує у чорному лижному комбінезоні та білій хутряній шапці-вушанці на тлі літака.


"Північний полюс - це завжди гарна ідея", - написала вона.

Наречена Роналду показала нові фото

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Джорджина Родрігес у літаку наробила фото

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Фото з Instagram Джорджини Родрігес
Наречена Роналду на тлі засніжених дерев Фінляндії
Наречена Роналду на тлі засніжених дерев Фінляндії

Нагадаємо, раніше Джорджина Родрігес хвалилася різдвяним відпочинком з Роналду та дітьми у Лапландії.

А перед тим Джорджина позувала у декольтованій сукні серед експонатів Dior у Саудівській Аравії.

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