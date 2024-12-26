Північне сяйво і Роналду в ополонці: наречена футболіста показала їхнє засніжене Різдво

Наречена зіркового футболіста і багатодітного батька Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес показала, як родина зустріла Різдво у Лапландії.

У дописі в Instagram Джорджина закарбувала посиденьки з дітьми, занурення коханого у крижану воду, святковий стіл та північне сяйво.

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Закохані знайшли час і для усамітнення удвох

Один з секретів молодості Роналду - занурення у холодну воду

Затишний будинок, де перебував футболіст із дітьми та коханою родина під час свят

Родині пощастило побачити північне сяйво

Джорджина не рахує калорій під час перебування на півночі

Схоже, всі залишились задоволені різдвяним тріпом

Нагадаємо, раніше Роналду показував, які розваги (окрім ополонки) спробував з дітьми у Лапландії.