Північне сяйво і Роналду в ополонці: наречена футболіста показала їхнє засніжене Різдво

Марія Мельник 26 грудня, 17:00
Родина Роналду у Лапландії відсвяткувала Різдво
фото з Instagram

Наречена зіркового футболіста і багатодітного батька Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес показала, як родина зустріла Різдво у Лапландії.

У дописі в Instagram Джорджина закарбувала посиденьки з дітьми, занурення коханого у крижану воду, святковий стіл та північне сяйво.

Родина Роналду у Лапландії відсвяткувала Різдво
фото з Instagram

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Роналду у будинку в Лапландії

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Північне сяйво

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Джорджина не рахує калорій під час перебування на півночі

Джорджина не рахує калорій під час перебування на півночі

Схоже, всі залишились задоволені різдвяним тріпом

Схоже, всі залишились задоволені різдвяним тріпом

Нагадаємо, раніше Роналду показував, які розваги (окрім ополонки) спробував з дітьми у Лапландії.

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