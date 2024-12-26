Північне сяйво і Роналду в ополонці: наречена футболіста показала їхнє засніжене Різдво
Наречена зіркового футболіста і багатодітного батька Кріштіану Роналду, модель Джорджина Родрігес показала, як родина зустріла Різдво у Лапландії.
У дописі в Instagram Джорджина закарбувала посиденьки з дітьми, занурення коханого у крижану воду, святковий стіл та північне сяйво.
Нагадаємо, раніше Роналду показував, які розваги (окрім ополонки) спробував з дітьми у Лапландії.
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