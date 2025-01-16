Порнозірка Джозефін Джексон у бікіні показала, як підсмажилася на Балі

29-річна львів'янка Юлія Сенюк, вона ж порнозірка Джозефін Джексон, показалася на відпочинку на Балі.

У мережі Х Юлія запостила фото в купальнику і розказала, як отримала кошти на омріяну подорож.

"Я на Балі... Ви скажете - накрала, а я скажу - насосала!", - ймовірно, (не) жартома розповіла Джексон.

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Попри колосальний успіх у професії і чисельних фанів, дівчина має багацько комплексів, про які відкрито говорить. Раніше, наприклад, вона розповідала, як ставиться до своїх "звисаючих" грудей і зморшок.