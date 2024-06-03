Вибілені брови, тюль на голові та метелики: королева епатажу Фокс показала черговий дивакуватий лук. Фото
Американська актриса та модель Джулія Фокс продовжує свій власний хіт-парад чудернацьких луків.
Ексдівчина Каньє Веста, яка нещодавно вийшла в світ із шухлядою на голові, вразила доволі закритим образом.
У своєму Instagram Фокс поділилася світлинами, на яких попозувала у корсетній сукні та з рожевими пасмами із метеликами.
Як відомо, Джулія хоч і рідко, але демонструє стильні образи із трендовим вбранням.
Водночас найчастіше її можна побачити саме у визивних та епатажних луках. І, до слова, нема різниці, виходить вона на червоній хідник чи потрапляє в об'єктив папараці повсякдень.
Нагадаємо, раніше Фокс показувала свою квартиру, а також зізналася, скільки років у неї не було сексу.
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