Вибілені брови, тюль на голові та метелики: королева епатажу Фокс показала черговий дивакуватий лук. Фото

Тетяна Сухачова 3 червня, 14:45
Джулія Фокс в епатажному луці

Американська актриса та модель Джулія Фокс продовжує свій власний хіт-парад чудернацьких луків.

Ексдівчина Каньє Веста, яка нещодавно вийшла в світ із шухлядою на голові, вразила доволі закритим образом.

У своєму Instagram Фокс поділилася світлинами, на яких попозувала у корсетній сукні та з рожевими пасмами із метеликами.


Джулія Фокс в епатажному луці

Джулія та її черговий дивакуватий образ

фото з Instagram Джулії Фокс
Модель Фокс показала черговий епатажний лук
фото з Instagram Джулії Фокс
Джулія Фокс із вибіленими бровами

Вибілені брови – тренд останнього сезону

фото з Instagram Джулії Фокс

Як відомо, Джулія хоч і рідко, але демонструє стильні образи із трендовим вбранням.

Водночас найчастіше її можна побачити саме у визивних та епатажних луках. І, до слова, нема різниці, виходить вона на червоній хідник чи потрапляє в об'єктив папараці повсякдень.

Нагадаємо, раніше Фокс показувала свою квартиру, а також зізналася, скільки років у неї не було сексу.

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Джулия Фокс
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