Вибілені брови, тюль на голові та метелики: королева епатажу Фокс показала черговий дивакуватий лук. Фото

Американська актриса та модель Джулія Фокс продовжує свій власний хіт-парад чудернацьких луків.

Ексдівчина Каньє Веста, яка нещодавно вийшла в світ із шухлядою на голові, вразила доволі закритим образом.

У своєму Instagram Фокс поділилася світлинами, на яких попозувала у корсетній сукні та з рожевими пасмами із метеликами.

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Джулія та її черговий дивакуватий образ фото з Instagram Джулії Фокс

фото з Instagram Джулії Фокс

Вибілені брови – тренд останнього сезону фото з Instagram Джулії Фокс

Як відомо, Джулія хоч і рідко, але демонструє стильні образи із трендовим вбранням.

Водночас найчастіше її можна побачити саме у визивних та епатажних луках. І, до слова, нема різниці, виходить вона на червоній хідник чи потрапляє в об'єктив папараці повсякдень.

Нагадаємо, раніше Фокс показувала свою квартиру, а також зізналася, скільки років у неї не було сексу.