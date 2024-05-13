"Ніколи не почувалася краще": Джулія Фокс розповіла, як давно в неї був секс

Американська актриса і модель Джулія Фокс – абсолютне втілення епатажу та розкутості. Проте зірка, на рахунку якої роман з репером Каньє Вестом, виявляється, в особистому житті дотримується дещо інших правил.

Як пише Page Six, Фокс, коментуючи рекламу застосунку для онлайн-знайомств у TikTok, привідкрила завісу свого сексуального життя.

Під роликом, в якому з’являється білборд із фразою "Обіцянка утримання – не вихід", Фокс написала наступне: "2,5 роки практикую утримання і ніколи не почувалася краще".

Оце так зізнання! фото з Instagarm джулії фокс

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Що ж, целібат у розумінні Джулії точно не означає утримання від появ на публіці у сексуальних та відвертих вбраннях. Серед останніх виходів моделі – сріблястий костюм зі списом на грудях, який ледь прикрив соски.

Також нещодавно вона з’явилася у спідньому з анатомічними жіночими органами.

Нагадаємо, Фокс якось розповідала, що і з Каньє Вестом у них сексу в стосунках не було. Вона також зізналася, що його поведінка була дуже дивною, про приклади чого розповіла в мемуарах.