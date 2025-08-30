Джулія Робертс у Венеції з'явилася у дебютній сукні нового директора Versace

57-річна американська акторка Джулія Робертс пройшлася червоною доріжкою Венеційського кінофестивалю, де представляла фільм про сексуальне насильство "Після полювання" режисера Луки Гуаданьіно.

На хідник Джулія вийшла у максісукні темно-синього кольору з довгими рукавами створену на замовлення новим креативним директором італійського бренду Versace Даріо Вітале.

До речі, Робертс стала музою Вітале, допомагаючи йому представити свої перші дизайнерські роботи з моменту приходу до Versace.

Джулія Робертс з'явилася на кінофестивалі у вбранні нового креативного директора модного дому Versace Фото Getty Images

Також Робертс поділилася милим фото з чоловіком, який пригортає її до себе на задньому сидінні автомобіля.

Ну дуже чуттєве фото з коханим

Нагадаємо, на початку липня цього року Джулія Робертс та її чоловік, кінооператор Деніел Модер відсвяткували 23-тю річницю шлюбу.

Також раніше ТаблоID розповідав про найгучніші романи Робертс та маловідомі факти з життя акторки.