Джулія Робертс у Венеції з'явилася у дебютній сукні нового директора Versace

Юлія Леськова - 30 серпня, 09:39

57-річна американська акторка Джулія Робертс пройшлася червоною доріжкою Венеційського кінофестивалю, де представляла фільм про сексуальне насильство "Після полювання" режисера Луки Гуаданьіно.

На хідник Джулія вийшла у максісукні темно-синього кольору з довгими рукавами створену на замовлення новим креативним директором італійського бренду Versace Даріо Вітале.

До речі, Робертс стала музою Вітале, допомагаючи йому представити свої перші дизайнерські роботи з моменту приходу до Versace.

Джклія Робертс позує на хіднику у Венеції

Джулія Робертс з'явилася на кінофестивалі у вбранні нового креативного директора модного дому Versace

Фото Getty Images

Також Робертс поділилася милим фото з чоловіком, який пригортає її до себе на задньому сидінні автомобіля. 

Джулія Робертс зі своїм чоловіком в авто

Ну дуже чуттєве фото з коханим

Нагадаємо, на початку липня цього року Джулія Робертс та її чоловік, кінооператор Деніел Модер відсвяткували 23-тю річницю шлюбу

Також раніше ТаблоID розповідав про найгучніші романи Робертс та маловідомі факти з життя акторки. 

