Білодід у червоному та з Chanel попозувала на даху елітного ЖК. Фото

Тетяна Сухачова 17 вересня, 18:45

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід полюбляє червоний. Спортсменка, яка неодноразово демонструвала луки у полум’яному відтінку, вкотре показалася у вбранні цього кольору.

Для нового контенту на своїй сторінці в Instagram Білодід попозувала у червоному образі з контрастною білою деталлю на даху столичного ЖК, про що сама відзначила у дописі.

Спортсменка Дар'я Білодід

Дар'я на тлі сонячного міста знялася у яскраво-червоному

фото з instagram Дар'ї Білодід
Олімпійська призерка Дар'я Білодід
фото з instagram дар'ї Білодід

Дзюдоїстка Дар'я Білодід

Яскравий лук спортсменка доповнила торбинкою Chanel

фото з Instagram Дар'ї Білодід

До речі, Дар’я нерідко доповнює свої луки брендовими аксесуарами. Наприклад, в арсеналі спортсменки є капелюшок Dior, який вона демонструвала під час відпустки у Греції, а також сумки Chanel, Louis Vuitton тощо.

Нагадаємо, раніше Білодід у кремовому бікіні попозувала для Vogue.

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