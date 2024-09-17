Білодід у червоному та з Chanel попозувала на даху елітного ЖК. Фото

Олімпійська призерка з дзюдо Дар’я Білодід полюбляє червоний. Спортсменка, яка неодноразово демонструвала луки у полум’яному відтінку, вкотре показалася у вбранні цього кольору.

Для нового контенту на своїй сторінці в Instagram Білодід попозувала у червоному образі з контрастною білою деталлю на даху столичного ЖК, про що сама відзначила у дописі.

Дар'я на тлі сонячного міста знялася у яскраво-червоному фото з instagram Дар'ї Білодід

Реклама:

Яскравий лук спортсменка доповнила торбинкою Chanel фото з Instagram Дар'ї Білодід

До речі, Дар’я нерідко доповнює свої луки брендовими аксесуарами. Наприклад, в арсеналі спортсменки є капелюшок Dior, який вона демонструвала під час відпустки у Греції, а також сумки Chanel, Louis Vuitton тощо.

Нагадаємо, раніше Білодід у кремовому бікіні попозувала для Vogue.