Ексдружина Кличка показала ранкове селфі в ліжку та без мейкапу

Марія Мельник 4 грудня, 12:00
Єгорова в ліжку під ковдрою
скрін з Instagram

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова з тих, хто не боїться бути чесною з собою і своєю аудиторією.

50-річна Єгорова в халаті помилувалася обличчям без макіяжу і побажала доброго ранку.

Ексдружина Кличка без мейку

До речі, за сідницями Наталія доглядає не менш ретельно, ніж за обличчям


Єгорова показала шкіру обличчя

Наталія - прихильниця здорового способу життя (і має стабільну ранкову рутину)

Єгорова в ліжку

Як відомо, Єгорова нерідко ділиться з підписниками б'юті-секретами та навіть показується під час деяких процедур у салонах.

В арсеналі жінки є навіть засоби для краси обличчя, які вона вигадує сама.

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Єгорова
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