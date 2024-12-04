Ексдружина Кличка показала ранкове селфі в ліжку та без мейкапу

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Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова з тих, хто не боїться бути чесною з собою і своєю аудиторією.

50-річна Єгорова в халаті помилувалася обличчям без макіяжу і побажала доброго ранку.

До речі, за сідницями Наталія доглядає не менш ретельно, ніж за обличчям

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Наталія - прихильниця здорового способу життя (і має стабільну ранкову рутину)

Як відомо, Єгорова нерідко ділиться з підписниками б'юті-секретами та навіть показується під час деяких процедур у салонах.

В арсеналі жінки є навіть засоби для краси обличчя, які вона вигадує сама.