Ексдружина Кличка показала ранкове селфі в ліжку та без мейкапу
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова з тих, хто не боїться бути чесною з собою і своєю аудиторією.
50-річна Єгорова в халаті помилувалася обличчям без макіяжу і побажала доброго ранку.
Як відомо, Єгорова нерідко ділиться з підписниками б'юті-секретами та навіть показується під час деяких процедур у салонах.
В арсеналі жінки є навіть засоби для краси обличчя, які вона вигадує сама.
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