Ексдружина Кличка обтягнула ноги шкіряними штанями для ефектного виходу на фешн-подію

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова підкорює європейські міста та фешн-майданчики.

50-річна екскохана мера в елегантному луці відвідала презентацію нової колекції німецького бреду.

Для виходу на хідник Єгорова обрала обтислі шкіряні штани, чоботи на підборах та стильний твідовий жакет.

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Єгорова відчуває себе впевненою і спраглою до уваги скрін з Instagram

Віднедавна модель вдало підкреслила стрункі ноги і підняла лінію талії довжиною жакету

Як відомо, у лютому Єгорова оголосила, що повертається до моделінгу. Щоби тримати тіло в тонусі, Наталія займається ендосфера-терапією та за кундаліні-йогою.