Ексдружина Кличка обтягнула ноги шкіряними штанями для ефектного виходу на фешн-подію
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова підкорює європейські міста та фешн-майданчики.
50-річна екскохана мера в елегантному луці відвідала презентацію нової колекції німецького бреду.
Для виходу на хідник Єгорова обрала обтислі шкіряні штани, чоботи на підборах та стильний твідовий жакет.
Як відомо, у лютому Єгорова оголосила, що повертається до моделінгу. Щоби тримати тіло в тонусі, Наталія займається ендосфера-терапією та за кундаліні-йогою.
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