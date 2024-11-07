Ексдружина Кличка обтягнула ноги шкіряними штанями для ефектного виходу на фешн-подію

Марія Мельник 7 листопада, 15:30
Наталія Єгорова в декольтованій сукні
фото з Instagram

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова підкорює європейські міста та фешн-майданчики.

50-річна екскохана мера в елегантному луці відвідала презентацію нової колекції німецького бреду.

Для виходу на хідник Єгорова обрала обтислі шкіряні штани, чоботи на підборах та стильний твідовий жакет.


Єгорова на червоному хіднику

Єгорова відчуває себе впевненою і спраглою до уваги

скрін з Instagram
Віднедавна модель вдало підкреслила стрункі ноги і підняла лінію талії довжиною жакету

Віднедавна модель вдало підкреслила стрункі ноги і підняла лінію талії довжиною жакету

Як відомо, у лютому Єгорова оголосила, що повертається до моделінгу. Щоби тримати тіло в тонусі, Наталія займається ендосфера-терапією та за кундаліні-йогою.

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Єгорова
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