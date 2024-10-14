Вітер у волоссі та хиже бікіні: ексдружина Кличка показала свої сицилійські канікули

"Відпустка завжди минає так швидко, але справжнє значення мають спогади, які ми привозимо з собою. Мій час на Сицилії був сповнений неймовірних моментів, які я збережу в своєму серці. Бажаю всім більше подорожей і таких спогадів!", - написала Наталія