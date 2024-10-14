Вітер у волоссі та хиже бікіні: ексдружина Кличка показала свої сицилійські канікули
Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова продовжує постити свої сицилійські канікули.
Цього разу 50-річна екскохана мера наробила ефектних портретних фото на пляжі.
"Вітер м’яко танцює у моєму волоссі", - процитувала Єгорова фрагмент поезії.
Після розлучення Єгорова почала активно подорожувати, а також ставити для себе спортивні і кар'єрні цілі. У лютому Наталія почала активно готуватися до повернення у моделінг. А рік тому жінка ставила перед собою фітнес-ціль, яку, до речі, виконала.
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