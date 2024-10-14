Вітер у волоссі та хиже бікіні: ексдружина Кличка показала свої сицилійські канікули

Марія Мельник 14 жовтня, 17:00
Ексдружина Кличка - портретне фото
фото з Instagram

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова продовжує постити свої сицилійські канікули.

Цього разу 50-річна екскохана мера наробила ефектних портретних фото на пляжі.

"Вітер м’яко танцює у моєму волоссі", - процитувала Єгорова фрагмент поезії.


Егорова - вітер у волоссі

До речі, Наталія доволі рідко постить фото, здебільшого відео

Кілька майже однакових селфі поспіль, - схоже, нині жінка дуже подобається собі

Кілька майже однакових селфі поспіль, - схоже, нині жінка дуже подобається собі

Ексдружина Кличка в купальнику

"Відпустка завжди минає так швидко, але справжнє значення мають спогади, які ми привозимо з собою. Мій час на Сицилії був сповнений неймовірних моментів, які я збережу в своєму серці. Бажаю всім більше подорожей і таких спогадів!", - написала Наталія

Після розлучення Єгорова почала активно подорожувати, а також ставити для себе спортивні і кар'єрні цілі. У лютому Наталія почала активно готуватися до повернення у моделінг. А рік тому жінка ставила перед собою фітнес-ціль, яку, до речі, виконала.

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Єгорова
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