"Не бійся спробувати знову": колишня Кличка у принтованому сарафані ефектно постукала у двері для мотиваційного відео

Колишня дружина мера Києва Віталія Кличка, модель Наталія Єгорова, яка відривалася на Октоберфесті у традиційному німецькому вбранні, у своєму Instagram поділилася мотиваційним відео з Сицилії.

На ролику Наталія у легкому сарафані з принтом та ланцюгами-бретельками стукає у величезні зачинені двері.

"Навіть коли здається, що всі двері зачинені, довіряй собі і продовжуй стукати. За однією з цих зачинених дверей лежить можливість, призначена тільки для тебе. Не бійся спробувати знову — правильні двері відчиняться, коли прийде час. Залишайся граційним, залишайся наполегливим та вір у цю подорож", - написала вона під відео.

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Наталя Єгорова вирішила мотивувати своїх підписників

Скріншот з Instagram Наталі Єгорової

Нагадаємо, нещодавно Єгорова в елегантному total white відвідала івент у Гамбурзі.

Як відомо, Єгорова повернулася до моделінгу незадовго до того, як їй виповнилося 50 років.