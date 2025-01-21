"Кондом від поцілунків": капелюх Меланії Трамп на чоловіковій інавгурації став мемом

Під час інавгурації 78-річний Дональд Трамп хотів було цьомнути дружину в щічку, але її капелюх заважав Фото Getty Images

20-го січня у Капітолії пройшла інавгурація 47-го президента Америки, яким удруге став Дональд Трамп. Його дружина Меланія, відповідно, знову стала першою леді та, як це регулярно відбувалося під час першої каденції її чоловіка, героїнею мемів.

Увагу інтернет-користувачів привернув крислатий капелюх 54-річної Меланії від Eric Javits. Дотепники припускають, що вона навмисне обрала саме такий, щоби в Дональда не вийшло її поцілувати - цей незручний момент упіймали камери.

Una de las funciones del sombrero de #MelaniaTrump durante la toma de protesta de #DonaldTrump 🙊 pic.twitter.com/ubHu0TPII7 — Hiram Hurtado (@ehiramhurtado) January 20, 2025

"На Меланії кондом від поцілунків, очманіти", - коментують у Х.

Так, на думку жартівників, Меланія бачила інавгурацію чоловіка

Також Трамп порівняли з качуром Чорним плащем із однойменного мультика та викрадачем бургерів Hamburglar, маскотом McDonald’s.

I saw Melania's hat 😭 pic.twitter.com/kjZXLahlcQ — A cultural loss to mankind (@BenneCMO) January 20, 2025

Не пасуть задніх і українці. Так, фрагмент відео з Дональдом та Меланією в день інавгурації опублікувала у своєму Instagram співачка Klavdia Petrivnа.

"Перепрошую, що зникла, були справи", - зазначила зірка.

Підписники від опції, що під капелюхом насправді ховалася вона, у захваті, та просять Клавдію "повпливати на старого". Утім, є й інші версії.

Нагадаємо, під час першого президентства Дональда Трампа дивні епізоди, що відбувалися між ним і Меланією під прицілом камер багато кого наштовхували на думку, що жінка дуже нещаслива і навіть що її потрібно рятувати. А ще подейкували, що своїми луками на публічних заходах Трамп інколи мститься чоловікові та виставляє його дурнем.

Утім розлучення, яке пророкували Трампам, щойно ті виїдуть із Білого дому, зрештою так і не відбулося.



