"Кондом від поцілунків": капелюх Меланії Трамп на чоловіковій інавгурації став мемом
20-го січня у Капітолії пройшла інавгурація 47-го президента Америки, яким удруге став Дональд Трамп. Його дружина Меланія, відповідно, знову стала першою леді та, як це регулярно відбувалося під час першої каденції її чоловіка, героїнею мемів.
Увагу інтернет-користувачів привернув крислатий капелюх 54-річної Меланії від Eric Javits. Дотепники припускають, що вона навмисне обрала саме такий, щоби в Дональда не вийшло її поцілувати - цей незручний момент упіймали камери.
"На Меланії кондом від поцілунків, очманіти", - коментують у Х.
Також Трамп порівняли з качуром Чорним плащем із однойменного мультика та викрадачем бургерів Hamburglar, маскотом McDonald’s.
Не пасуть задніх і українці. Так, фрагмент відео з Дональдом та Меланією в день інавгурації опублікувала у своєму Instagram співачка Klavdia Petrivnа.
"Перепрошую, що зникла, були справи", - зазначила зірка.
Підписники від опції, що під капелюхом насправді ховалася вона, у захваті, та просять Клавдію "повпливати на старого". Утім, є й інші версії.
Нагадаємо, під час першого президентства Дональда Трампа дивні епізоди, що відбувалися між ним і Меланією під прицілом камер багато кого наштовхували на думку, що жінка дуже нещаслива і навіть що її потрібно рятувати. А ще подейкували, що своїми луками на публічних заходах Трамп інколи мститься чоловікові та виставляє його дурнем.
Утім розлучення, яке пророкували Трампам, щойно ті виїдуть із Білого дому, зрештою так і не відбулося.
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