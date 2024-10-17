Світоліна пораділа першим крокам після операції на нозі. Відео

Марія Мельник 17 жовтня, 16:30
Світоліна у патріотичній футболці

Еліна Світоліна пораділа успіхам

фото з Instagram

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка у вересні перенесла планову операцію на нозі, на щастя, активно відновлюється.

У своєму Instagram спортсменка показала свої перші кроки за допомогою милиць.

До речі, результатом Еліна похизувалася під пісню гурту "Океан Ельзи".


"Я щойно зробила свої перші кроки і хотіла поділитися цим моментом з вами (з двома гвинтами та всім іншим)", - розказала Світоліна.

Світоліна робить перші кроки
Світоліна на милицях

Еліна потроху повертається до активного способу життя

скрін з Instagram
Світоліна радіє першим крокам

Схоже, сама спортсменка не очікувала такого швидкого відновлення

Бажаємо спортсменці швидкого одужання

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Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, що саме проблема з ногою змусила її достроково завершити сезон 2023-го року та дуже заважала їй у 2024-му. Давати їй раду ставало дедалі складніше, і вона стала заважати Світоліній не лише під час змагань і тренувань, а і у побутовому житті. Ймовірно, на корт спортсменка планує повернутися вже у 2025-му.

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