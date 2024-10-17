Світоліна пораділа першим крокам після операції на нозі. Відео
30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка у вересні перенесла планову операцію на нозі, на щастя, активно відновлюється.
У своєму Instagram спортсменка показала свої перші кроки за допомогою милиць.
До речі, результатом Еліна похизувалася під пісню гурту "Океан Ельзи".
"Я щойно зробила свої перші кроки і хотіла поділитися цим моментом з вами (з двома гвинтами та всім іншим)", - розказала Світоліна.
Нагадаємо, раніше Світоліна розказувала, що саме проблема з ногою змусила її достроково завершити сезон 2023-го року та дуже заважала їй у 2024-му. Давати їй раду ставало дедалі складніше, і вона стала заважати Світоліній не лише під час змагань і тренувань, а і у побутовому житті. Ймовірно, на корт спортсменка планує повернутися вже у 2025-му.
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