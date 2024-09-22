На милицях, але з усмішкою: Світоліна у Києві показалася у луці від української дизайнерки. Фото
30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно перенесла планову операцію на нозі, показалася у Києві в образі від української дизайнерки.
Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.
Еліна попозувала в одязі від GASANOVA на милицях. Вона була одягнена у чорні штани-палаццо, червоний топ та червону кофтинку-сіточку.
Нагадаємо, своє 30-річчя Еліна Світоліна відсвяткувала у Києві. Серед запрошених були Леся Нікітюк, Олег Гороховський та Андрій Шевченко.
Як відомо, на початку вересня Світоліна з подругою показалася в українських Карпатах.
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