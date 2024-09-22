На милицях, але з усмішкою: Світоліна у Києві показалася у луці від української дизайнерки. Фото

Юлія Леськова 22 вересня, 09:40
Еліна Світоліна попозувала для фото
Фото Stephane FEUGERE

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно перенесла планову операцію на нозі, показалася у Києві в образі від української дизайнерки.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Еліна попозувала в одязі від GASANOVA на милицях. Вона була одягнена у чорні штани-палаццо, червоний топ та червону кофтинку-сіточку.


Еліна Світоліна показалася у Києві

Світоліна попозувала на милицях

Еліна Світоліна на милицях показалася на фото
Скріншот з Instagram Еліни Світоліни
Еліна Світоліна приїхала до Києва

Як вам образ спортсменки?

Нагадаємо, своє 30-річчя Еліна Світоліна відсвяткувала у Києві. Серед запрошених були Леся Нікітюк, Олег Гороховський та Андрій Шевченко.

Як відомо, на початку вересня Світоліна з подругою показалася в українських Карпатах.

Читайте також:

Світоліна з 1,5-річною донькою і чоловіком закарбувала серпневі миті. Фото

"Кохання мого життя": Світоліна сімейним фото привітала чоловіка з 38-річчям, а він подякував за "скарби"

Винний бізнес, татуювання левиці і лайка на корті: неочікувані факти про Еліну Світоліну, якій виповнюється 30

Світоліна
Приєднуйтесь до дискусії
Загрузка...
Останні матеріали
Більше матеріалів