На милицях, але з усмішкою: Світоліна у Києві показалася у луці від української дизайнерки. Фото

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно перенесла планову операцію на нозі, показалася у Києві в образі від української дизайнерки.

Світлинами вона поділилася у своєму Instagram.

Еліна попозувала в одязі від GASANOVA на милицях. Вона була одягнена у чорні штани-палаццо, червоний топ та червону кофтинку-сіточку.

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Світоліна попозувала на милицях

Скріншот з Instagram Еліни Світоліни

Як вам образ спортсменки?

Нагадаємо, своє 30-річчя Еліна Світоліна відсвяткувала у Києві. Серед запрошених були Леся Нікітюк, Олег Гороховський та Андрій Шевченко.

Як відомо, на початку вересня Світоліна з подругою показалася в українських Карпатах.