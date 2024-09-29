"Не легка це справа": Світоліна на милицях попозувала посеред Києва та поділилася думками про його безбар'єрність

Фото з Instagram Еліни Світоліної

30-річна тенісистка Еліна Світоліна, яка нещодавно перенесла операцію на нозі, показалася на милицях посеред Києва та поділилася думками про безбар'єрність в українській столиці.

Про це вона написала у своєму Instagram.

"Отже, я на милицях і післяопераційну реабілітацію проходжу в Україні. І скажу, що не легка це справа пересуватися містом на милицях і жити повноцінним життям", - написала Еліна.

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Спортсменка нагадала, що багато військових з тяжкими пораненнями та ампітаціями проходять реабілітацію та готуються повертатися додому. Окрім цього є й багато цивільних, які потребують інклюзивних умов.

"Ці думки та власний досвід змусили мене написати про безбарʼєрність. Щоб кожен власник аптеки, магазину, ресторану, спортзалу тощо перевірив, чи зможе людина із інвалідністю скористатися їхніми послугами, чи, принаймні, зайти у приміщення. Щоб водії своїми машинами не блокували пандуси біля будівель і не паркували свої автівки на місцях для інвалідів. Пам'ятаємо, зміни починаються із кожного з нас", - додала Світоліна.

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Фото з Instagram Еліни Світоліної

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Нагадаємо, нещодавно Еліна Світоліна попозувала на милицях в образі від української дизайнерки.

Як відомо, своє 30-річчя Еліна святкувала у Києві. Серед гостей було чимало українських зірок.