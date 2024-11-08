Біло-мереживна мама і "зефірний" син: Ліз Херлі з нащадком засвітилися на івенті в Мельбурні
Британська акторка Елізабет Херлі та її незмінний кавалер на різних заходах, 22-річний син Деміен відвідали захід у рамках великих кінних перегонів Melbourne Cup Carnival.
Було це 7-го листопада, в "День дубів" або "День леді", коли традиційно особлива увага приділяється вишуканості вбрань дам. Ліз, звісно, як завжди, була на висоті.
59-річна зірка з'явилася у білій сукні з мереживом та вигадливому капелюшку. Деміен же вдів зефірно-рожевий костюм із білою сорочкою та блідо-синьою краваткою.
Нагадаємо, цього літа Елізабет стала гостею королівських кінних перегонів у британському Аскоті. Були на них також королева Камілла, принц Вільям і батьки Кейт Міддлтон.
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